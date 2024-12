Panter Stiftung unterstützt MENA-Journalistinnen Konstruktiven Klimajournalismus fördern

Spenden Sie online

So unterstützen Sie uns

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie direkt eines unserer Projekte oder ermöglichen mit einem regelmäßigen Betrag eine verlässliche Planung. So oder so ist Ihre Spende steuerlich absetzbar. Die Förderung ist per SEPA-Lastschriftmandat, Kreditkarte oder PayPal möglich.