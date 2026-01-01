Für Bücherwürmer und Leseratten Lesemarathon für Kids

Neben dem ausgewählten Literaturprogramm für unsere erwachsenen Leser:innen haben wir auch Interessantes und Spannendes für die jüngeren Besucher:innen der Buchmesse im Gepäck.

Veranstaltungsinformationen Wann: So., 22.03.2026, 10:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ----------------------------------------------------- Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich ----------------------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein.

Wir machen Platz in unserem taz Studio, in dem zuvor noch unsere taz Talks stattgefunden haben.

Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 16 Jahren können es sich am Buchmessensonntag in unserem taz Studio in Halle 5, G500 zum Stöbern und Schmökern auf Kissen gemütlich machen, spannende Geschichten lesen, der Fantasie freien Lauf lassen und neue Welten entdecken.

Zu versinken gilt es in den neuesten Kinderbüchern und Graphic Novels verschiedener Verlage und das zusammen oder allein, laut oder leise lesend. Eltern können wahlweise miteinbezogen oder während des Lesevergnügens der Leseratten unbegleitet vom Nachwuchs in die Bücherwelt eintauchen.

Dem Lesemarathon beiwohnen und allerlei Fragen beantworten wird Lektorin, Pädagogin und ehemalige langjährige tazlerin Susanne Sigmund.