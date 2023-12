Wahlen in Serbien : Siegesfeiern ohne Wahlergebnis

In Serbien beansprucht Präsident Vučić einen klaren Sieg für sich. Das Oppositionsbündnis widerspricht und ruft zu Protesten am Montag auf.

BELGRAD taz | Die Erwartungen der Opposition waren groß, die Ernüchterung ist umso bitterer. Nach Auszählung von 90 Prozent der abgegebenen Stimmen sahen die Belgrader Institute Cesid und Ipsos das Lager von Serbiens Präsident Aleksandar Vučić mit 46 Prozent der Stimmen als klar stärkste Kraft. Damit hätte sie mit 128 von 250 Mandaten eine absolute Mehrheit im Parlament in Belgrad erreicht.

Kaum waren die Wahllokale am Sonntagabend geschlossen, da war der Staatspräsident schon vor die Kameras getreten und hatte auf allen Ebenen einen Sieg der Wahlliste verkündet, die seinen Namen trägt: Aleksandar Vučić – Serbien darf nicht stehen bleiben. Dabei werden offizielle Ergebnisse erst am Montagabend erwartet.

Sie hätten die absolute Mehrheit im serbischen Parlament in Belgrad gewonnen, sagte Vučić strahlend; bei der gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahl in Belgrad lägen sie ebenfalls vorn; sie hätten einen überwältigenden Sieg in der Provinz Vojvodina verzeichnet; und auch bei den Gemeindewahlen in 65 Städten hätten sie wohl gewonnen.

Jubel seiner Gefolgschaft, Feuerwerk am Belgrader Himmel. „Gute Nacht“, sagte der Präsident, er habe getan, was von ihm erwartet wurde, und würde sich nun zunächst zurückziehen. Die Wahlkommissionen würden schon bestätigen, was er gesagt habe.

Im Wahlstab der im Bündnis „Serbien gegen die Gewalt“ vereinigten bürgerlichen, prowestlichen Opposition herrschte danach zuerst Totenstille. Parteichefs gingen nicht ans Telefon, einige texteten, sie würden gerade beraten, was sie tun sollten.

Einzige Option: Protest

Als sie sich schließlich beraten hatten, erklärten oppositionelle Listenträger, die Wahlen seien unfair und undemokratisch gewesen. Sie zählten grobe Verletzungen des Wahlprozesses auf, von Stimmenkauf bis zu „40.000 neulich ausgegebenen Personalausweisen mit Wohnadresse in Belgrad für Menschen, die überhaupt nicht in Belgrad leben“.

Man werde den „Willen der Wähler mit allen demokratischen Mitteln verteidigen“, sagte einer der Oppositionsführer, der ehemalige Bürgermeister Belgrads Dragan Đilas, natürlich ohne Gewalt, denn ihre Liste hieße ja „Serbien gegen die Gewalt“.

In Serbien heißt das, dass die Wahlkommissionen wohl alle Einsprüche der Opposition ablehnen werden, ebenso die zuständigen Gerichtshöfe die Klagen. Der Opposition verbleiben dann Straßenproteste, die Vučić – egal wie massiv und wie ausdauernd sie sind – wohl ignorieren und allmählich abflauen lassen wird.

Bereits in den frühen Morgenstunden rief die bürgerliche Opposition die Belgrader wegen „Wahlbetrugs“ zu einem Protest am Montag um 18 Uhr auf. Wegen des „gestohlenen Willens der Wähler“ sollen sie sich vor dem Rathaus versammeln und von dort zur Wahlkommission gehen.

So kommt es zu dem Szenario, das die beiden verfeindeten Lager vorausgesagt haben: Vučić bezichtigte die Opposition, sie werde ihre Niederlage nicht anerkennen und die Macht mit Gewalt an sich reißen wollen. Und die Opposition bezichtigte Vučić, sich eine Begründung beschaffen zu wollen, um seinen Wahlbetrug rechtfertigen und notfalls mit Staatsgewalt verteidigen zu können.

Serbiens „Superwahlen“ ließen tatsächlich an demokratischen Standards zu wünschen übrig, angefangen damit, dass sie ohne sichtbaren Grund vorgezogen wurden. Und weiter: Der Staatspräsident, um den ein Personenkult aufgebaut worden ist, führte persönlich die Wahlkampagne des regierenden Bündnisses an, obwohl er selbst gar nicht zur Wahl stand.

Zudem waren bei mindestens sechs Wahllisten einige der für die Kandidatur notwendigen Unterschriften nachgewiesen gefälscht, was für Wahlkommissionen und zuständige Richter kein Grund war, der Sache nachzugehen. Mehrere Fälle flogen auf, bei denen Mitglieder von Vučić' „Serbischer Fortschrittspartei“ Bürgern Geld für Stimmen angeboten hatten. Auch machte der Präsident in Hülle und Fülle Wahlgeschenke: Renten- und Lohnerhöhung, Gutscheine für Schüler, Bargeld für Eltern von Schülern und Studierende, Geld für Sozialfälle, kostenlose Schulbücher und anderes.

Aus dem Staatshaushalt, natürlich, für Parteizwecke.