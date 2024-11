BERLIN taz | Das Chaos blieb aus. Schon gegen ein Uhr nachts Ostküstenzeit am frühen Mittwochmorgen war klar, dass Donald Trump der Wiedereinzug ins Weiße Haus nicht mehr zu nehmen war.

Dabei hatte die Nacht die umgekehrte Dynamik genommen als vor vier Jahren. Damals hatte Trump nach Auszählung eines Gutteils der am Wahltag abgegebenen Wahlzettel deutlich vorne gelegen und bei einem schnellen Auftritt vor An­hän­ge­r*in­nen schon deutlich vor Mitternacht seinen Sieg erklärt. Als sich dann in den Swing States mit der Auszählung der Briefwahlstimmen der Trend umdrehte, beklagte Trump Betrug. Nach Neuauszählungen im entscheidenden Swing State Pennsylvania dauerte es vier Tage, bis Joe Biden als Sieger feststand. Trump begann seinen Kreuzzug gegen das Wahlergebnis, der im Sturm aufs Kapitol endete.

Das Phänomen eines frühen republikanischen Vorsprungs, der vom Endergebnis abweicht, verursacht durch viele demokratische Briefwahlstimmen oder die verzögerte Auszählung in urbanen Zentren, erhielt den Fachbegriff Red Mirage, gefolgt von einem Blue Shift.

Diesmal war es anders. In Pennsylvania, Michigan und aufgrund der Zeitverschiebung später auch in Wisconsin zeigte sich diesmal eine frühe Führung für Kamala Harris. Ein Sieg in den drei Staaten der ehemaligen Blue Wall hätte der Vizepräsidentin gereicht, um ihrerseits auf die benötigten 270 Stimmen im Wahlleutegremium zu kommen und am 20. Januar 2025 zur Präsidentin vereidigt zu werden. Und selbst in North Carolina und Georgia hatte Harris zunächst eine frühe Führung inne. Es war eine Blue Mirage, gefolgt von einem Red Shift.

5 Millionen Stimmen mehr

So wie es bis nachmittags aussah, konnte Harris keinen einzigen der sieben Swing States gewinnen. Die De­mo­kra­t*in­nen verloren auch die Mehrheit im Senat und bleiben womöglich auch im Repräsentantenhaus in der Minderheit. Außerdem hat Donald Trump als erster republikanischer Kandidat seit George W. Bush 2004 auch das popular vote gewonnen, also die im US-Wahlsystem nicht entscheidende Mehrheit aller im Land abgegebenen Stimmen. Trump erhielt rund 5 Millionen Stimmen mehr als Kamala Harris.

Es war Trumps Lieblingssender Fox News, der als Erster erklärte, Donald Trump werde der 47. Präsident der USA sein. Die anderen Fernsehsender hielten sich zu diesem Zeitpunkt noch mit Rechenspielen auf, wie Harris vielleicht doch noch die notwendigen Stimmen in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin zusammenbekommen könnte. Es war aussichtslos.

Kurz nach 2 Uhr nachts, die Gäste der in der Howard University vorbereiteten Harris-Party waren längst nach Hause gegangen, trat Trump in Florida vor seine Anhänger, umringt von seiner Familie und seinen Getreuen, seiner öffentlichkeitsscheuen Chefstrategin Susie Wiles, seinem Vizekandidaten J. D. Vance, seinem designierten Gesundheitsbeauftragten und Impfschwurbler Robert F. Kennedy, Ultimate-Fighting-Championship-Chef Dana White und anderen.

Für Trumps Verhältnisse hielt er in der Wahlnacht eine wenig aggressive Siegesrede. Er versprach vor seinen Un­ter­stüt­ze­r*in­nen jeden Tag für die Rückkehr eines „goldenen Zeitalters für Amerika“ zu kämpfen. Amerika habe ihm ein „beispielloses und kraftvolles Mandat“ erteilt. J. D. Vance sprach von einem beispiellosen politischen Comeback, dem nunmehr ein ebenso beispielloses wirtschaftliches Comeback folgen werde.

Mit Trumps klarem Sieg sind zumindest vorerst alle Sorgen vom Tisch, dass seine An­hän­ge­r*in­nen bei einer Niederlage erneut Unruhen anzetteln könnten. Bis auf kleinere Verzögerungen in Georgia aufgrund von falschen Bombendrohungen und in Pennsylvania wegen früher Probleme mit einigen Wahlmaschinen verliefen Wahltag und Auszählung so ruhig wie seit Jahren nicht.

Die unterlegene Kamala Harris verzichtete in der Nacht auf einen Auftritt auf der Wahlparty ihrer Partei in Washington. Sie wollte sich erst im Laufe des Mittwochs zum Wahlergebnis äußern, ließ ihr Team verlauten.