Sommer-Berlinale in Berlin: Ein Hauch von Festival

Festival Mit einem 90 Tage währenden Festival will Berlin die Menschen nach den Coronajahren zurückholen zu Kunst, Theater und Musik. Die Stadt wolle wieder Lust auf Kultur machen, sagte Kultursenator Klaus Lederer am Donnerstag in Berlin. Vom Wochenende an soll es mit dem Kultursommer dafür drei Monate lang rund 90 Veranstaltungen in der ganzen Hauptstadt geben. Dabei soll niedrigschwellig, barrierefrei und kostenlos die Vielfalt der Berliner Kulturinstitutionen von freier Szene bis zu den großen Bühnen zu erleben sein. „Die letzten zwei Jahre waren für alle Akteure der Kulturbranche enorm hart“, sagte Lederer. 43 Millionen Euro habe es für private Kulturbetriebe gegeben, mehr als 286 Millionen gingen an Soloselbstständige und Kleinstunternehmer in Berlin, darunter viele Künstlerinnen und Künstler. www.draussenstadt.berlin

Programm Zum Auftakt des Kultursommer-Festivals geht es an diesem Samstag auf das Tempelhofer Feld. Dort soll laut der Veranstalter die „größte Terrassenbar Berlins“ entstehen, zum Sonnenuntergang zeigt die französische Compagnie Off eine Licht- und Musikperformance. Montag ist ein Benefizkonzert für die Ukraine auf dem Bebelplatz geplant. Am 28. Juni feiern „Queens Against Borders“ im Haus Zenner.

Poesie Am heutigen Freitag, 17. Juni, startet das Poesiefestival www.poesiefestival.org. Die diesjährigen „Auszubildenden“ lesen in der Akademie der Künste am Hanseatenweg am 17. Juni um 12 und 16 Uhr und am 19. Juni um 17 Uhr. (sm)