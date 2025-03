Podcast „End Zwanni“Warum es schön ist, älter zu werden

Mit dem Ende der Zwanziger endet etwas. Dann sollte man „Revue passieren lassen und auch mal ein Kapitel schließen.“ Das sagt zumindest Annika, nachdem sie ihren Job gekündigt und sich bald in ein neues Arbeitsumfeld gestürzt hat.

Für Gesina fühlt sich dieses Kapitelschließen an wie eine Mischung aus Euphorie, Trauer und Aufregung. Zwar seien Abschiede nicht mehr so schmerzhaft, wie der aus ihrer ersten WG in Münster, trotzdem seien solche neuen Schritte immer mit der Angst vor dem Unbekannten verbunden.

Abschiede Anfänge, gemischte Gefühle, das Altern – darüber sprechen Annika und Gesina jeden zweiten Dienstag in ihrem Podcast „End Zwanni“.

Das Thema für die aktuelle Folge haben die Zu­hö­re­r*in­nen bestimmt: „Machen Beziehungen uns langweiliger?“ Aber zuerst führt Gesina eine neue Rubrik mit dem Namen „Tier-Facts“ ein und erwähnt, dass manche Fledermausarten wohl auch menstruieren.

Alle flaws des Partners akzeptieren?

Dann geht es ums erste Zusammenziehen und darum, wie sich der Alltag mit Ende zwanzig verändert. Annika erzählt skeptisch von der Leidenschaft ihres Freundes, zu Hause nur Birkenstocks zu tragen, und erwähnt auf humorvolle Weise, man solle schließlich „alle flaws des Partners akzeptieren“.

Sie und Gesina geben Ratschläge für die Verteilung von Care-Arbeit, das Einlassen auf Kompromisse und die Anschaffung eines gemeinsamen Kontos. Darüber macht man sich spätestens dann Gedanken, wenn der Partner 80 Prozent des Lieblingsbrotes isst, obwohl man für die Hälfte bezahlt hat.

Sind sie langweiliger geworden? Und ist „langweilig“ wirklich etwas Negatives? Laut Gesina würde sich ihr 20-jähriges Ich nämlich dafür schämen, dass sie der Clubzeit abgeschworen hat. Aber trotz neuer Routinen solle man sich auch mit Ende zwanzig auf neue Abenteuer einlassen, wie zum Beispiel einen Tauchschein zu machen. Langeweile sei also immer eine Wahl. Älterwerden ist in mancher Hinsicht also doch ganz schön.

