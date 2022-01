Nachrichten auf Facebook : dpa kuratiert Facebook News

Bislang arbeitete der Meta-Konzern bei der Kuratierung der Inhalte mit Upday zusammen. Das übernimmt nun die Deutsche Presse-Agentur.

BERLIN dpa | Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) kuratiert künftig die Inhalte des Nachrichtenbereichs Facebook News in Deutschland. Ab April übernehme ein Team an Redakteurinnen und Redakteuren der Agentur, schrieb Meta-Manager Jesper Doub am Mittwoch in einem Blogeintrag. Auch die Nachrichtenagentur teilte das mit. Vertragspartner ist die dpa-Tochter dpa-Infocom GmbH.

Facebook News ist ein eigener Nachrichtenbereich in der App, in der journalistische Inhalte von deutschen Pressehäusern zu finden sind. Das Angebot startete im Mai 2021. Bislang arbeitete der Meta-Konzern bei der Kuratierung der Inhalte mit Upday zusammen. Upday zählt zum Medienkonzern Axel Springer.

Der Vorsitzende der dpa-Geschäftsführung, Peter Kropsch, sagte: „Wir freuen uns, dass wir für Facebook News künftig einen Service erbringen können, für den die dpa als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Medien prädestiniert ist.“