29 Ekim'de Cizre Belediyesi’ne kayyım atandı

„Egemenlik kayıtsız şartsız hükümetindir“

Cizre belediyesi eşbaşkanı Mehmet Zırığ, Valilik açıklamasıyla görevden alındı. Son yerel seçimlerden sonra kayyım atanan HDP'li belediye sayısı 13'e ulaştı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 31 Mart seçimlerinde yüzde 76,99 halk desteği ile seçimi kazanan HDP'li Belediye Eşbaşkanı Mehmet Zırığ görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karara göre, seçilmiş eşbaşkanın yerine ilçe kaymakamı Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı. Bu, AKP’nin son yerel seçimlerden sonra kayyım atadığı 13’üncü HDP belediyesi oldu.

Şırnak Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada kayyım atamasına gerekçe olarak, eşbaşkan Mehmet Zırığ hakkında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla bir davanın devam ettiği, ayrıca hakkında yürütülen bir savcılık soruşturması uyarınca terör örgütü propagandası yaptığının anlaşıldığı ileri sürüldü.

Salı günü sabah saatlerinde görevden alınan Zırığ, taz.gazete'ye yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhuriyet’in 96’ıncı kuruluş yıl dönümü. Halk egemenliğinin ilan edildiği bir günde ve bayramda halkın iradesinin yok sayılmasını, gasp edilmesini çok manidar buluyoruz.“ dedi ve ekledi: „İçeride ve dışarıda iflas etmiş bir hükümet, Cizre şahsında halka 'Egemenlik kayıtsız şartsız halkta değil, bendedir’ diyor.“

Milletvekili ve Eşbaşkan yaralandı

Cizre’de seçilmiş başkanın yerine kayyım atandığının duyulmasının ardından, ilçede protesto gösterileri düzenlendi. Aralarında HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hasan Özgüneş ile Belediye Eşbaşkanları Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu’nun da bulunduğu kalabalık bir grup, HDP parti binası önünde toplandı. Ancak polis, Şırnak Valiliği’nin bir süre önce kent genelindeki tüm eylem ve etkinliklere getirdiği yasağı hatırlatarak grubun dağılmasını istedi. Polisler dağılmakta direnen partililere sert müdahalede bulundu.

Cop ve kalkan kullanan polisin müdahalesi sonucunda, HDP milletvekili Nuran İmir ve eşbaşkan Mehmet Zırığ vücudunun değişik yerlerinden aldığı darplarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan İmir ve Zırığ'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Zırığ'ın aktardığına göre polis, parti binasına sığınan protestoculara gaz bombası ile müdahale etti; en az dört kişi gözaltına alındı. Olayları görüntülemek isteyen gazeteciler engellendi.

„Faşizan uygulamalarla ömürlerini uzatmak istiyorlar“

Yaşananları taz.gazete'ye değerlendiren HDP Milletvekili Özgüneş'e göre AKP-MHP ittifakı eş başkanlık sistemini kabul etmiyor: “Burada kadın karşıtlığı ve kadın alerjisi açığa çıkıyor.“ Kayyım atamasının bir diğer boyutunun ise AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerde aldığı yenilginin intikamı olduğunu söyleyen Özgüneş, „Faşizan uygulamalarla ömürlerini uzatmak istiyorlar.“ ifadesini kullandı.

HDP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eşgenel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan ise, AKP’nin çizdiği tabloya bakıldığında, yeni kayyımların atanmasının da olasılık dahilinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerden önce zaten hem Cumhurbaşkanı hem de İçişleri Bakanı 'Seçilseler bile biz bunları görevden alırız’ demişlerdi. Bu, ‚Bölgede yaşayan halkın seçme ve seçilme haklarını tanımıyorum‘ demektir. Kürt halkına 'Size, AKP’nin çizdiği sınırlar dışında bir yaşam hakkı tanımıyoruz’ demektir.“

Cizre'ye kayyım atanmasına tepki gösteren CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ise “Bu uygulamanın yanlış olduğunu hep söyledik ve söyleyeceğiz. Eğer demokrasi varsa seçimle gelen, seçimle gitmelidir.“ dedi.

Cizre ile beraber, seçilmiş başkanlarının yerine kayyım atanan HDP’li belediye sayısı 13'e yükseldi. Daha önce sırasıyla Diyarbakır, Mardin, Van, Diyarbakır/Kulp, Erzurum/Karayazı, Hakkari, Hakkari/Yüksekova, Mardin/Nusaybin, Diyarbakır/Kayapınar, Bismil ve Kocaköy, Van/Erciş belediyelerine kayyım atanmıştı.