taz FUTURZWEI | PwM – das ist die Abkürzung für diese reizvolle Beschimpfung, die mich in der jüngeren Vergangenheit auf mehreren sozialen Netzwerken erreicht. Es ist eine Art Fortsetzung des CdP-Syndroms – das steht für Check deine Privilegien.

Wenn diese Sicherheitskontrolle am Flughafen des Zusammenlebens trotz rigiden Abtastens aller verdächtigen Körperteile durch linke Revolutionswächter gescheitert ist und auch die herbeigerufene Diskurspolizei kein Geständnis abringen konnte – dann, so ist zu vermuten, hat der PwM-Passagier vielleicht nichts Toxisches am Leib, dann muss er wohl selbst toxisch sein.

Bild: Frank Eidel Florian Schroeder Florian Schroeder ist Satiriker, Hörfunk- und Fernsehmoderator sowie Autor und Publizist. Zuletzt erschien Unter Wahnsinningen. Warum wir das Böse brauchen, dtv 2023. Florian Schroeder ist Moderator der neuen ZDF-Satireshow "Journal Deluxe".

Schuldig kann sich der PwM sehr leicht machen, nein, er ist es einfach, von Geburt an. Einfach nur, weil er da ist. Er ist als präkolonialer Täter, Unterdrücker und Alleinherrscher geboren. Darum sollte er sich schnellstmöglich ans Kreuz nageln. Seine Verbrechen, von denen er selbst noch gar nichts weiß, zu denen hat er sich schnellstmöglich zu bekennen.

Schon die Tatsache, dass ihm seine Vergehen unbekannt bleiben – oder er vorgibt, von ihnen nichts zu wissen –, zeigt, mit welch einer Blindheit er geschlagen ist. Würde er seine Verbrechen aber anerkennen und sich dafür auspeitschen, dann wäre das kulturelle Aneignung, weil er ja dann versuchte, sich durch die Brille derer zu sehen, durch die er sich gar nicht sehen kann – die Brille seiner Opfer.

Wie er es macht, macht er es falsch. Und wenn er das benennt, ist er ein wehleidiges Opfer, das seine Privilegien ausnutzt, um sich mit den wahren Opfern auf eine Stufe zu stellen, statt sich mit ihnen zu solidarisieren. Und zwar durch Schweigen.

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Insofern ist der PwM der Nachfolger des alten weißen Mannes, der aufgrund von Frühverrentung, fortschreitendem Alter und entsprechender körperlicher Gebrechen als Zielscheibe mehr und mehr ausfällt. Da musste ein neuer Böser her. Einer in den besten Jahren, der zwar nicht gendert, das Verbrenner-Aus aber dennoch grundsätzlich begrüßt. Eine ambivalente Gestalt, die – und das ist ihre Todsünde – trotzdem verteidigen will, was sie sich nur aufgrund von Ausbeutung aufbauen konnte.

Zu helfen ist dem PwM nicht. Und das ist gut so. Sonst fiele er als Feindbild weg. Und das wäre das Schlimmste, was denen passieren könnte, die ihn erfunden haben.

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