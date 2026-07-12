Seit jeher ist bekannt, dass es keine besseren Weihnachtsgeschenke gibt als ©TOM-Produkte mit einer Widmung des Meisters. In diesem Jahr kommt der Wahrheit-Comiczeichner ©TOM jedoch nicht am Nikolaustag, sondern erst am 7. Dezember in die taz Kantine. Dort setzt er wie gewohnt die rote Mütze auf und zeichnet und schreibt für Freund:innen und Fans – so lange, bis wirklich auch der oder die Letzte zufrieden nach Hause geht.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mo., 7.12.2025, 17:00 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin

©TOM wurde 1960 in Säckingen geboren, hat 1964 erste Witzchen mit dem Buntstift fabriziert und zeichnete nach einigen Umwegen akademischer Ausbildungsansätze bis April 2026 sein Touché für die Wahrheit der taz. Mittlerweile ehren fünf neue Cartoonist:innen ©Toms Erbe.

Seine Figuren, wie die alte Dame am Postschalter, die Rettungsschwimmer, der Empfangschef in der Hölle und viele andere, sind legendär. Also: Auf zur weihnachtlichen Signierstunde!