Julius nennen alle in seiner Klasse nur „Schlappi“. Aber die viel schlimmeren Sachen schreiben sie in den Klassenchat. Vor allem Fever, die hält sich für die Kingkong-Königin der Schule und postet fiese Gemeinheiten am laufenden Band. Und weil Netti ihren früheren Kumpel Julius einmal in Schutz genommen hat, ist sie jetzt an der Reihe.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Einhorn“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 25.11.2026 um 10:00 Uhr.

Innerhalb von Sekunden verbreiten sich Lügen, Demütigungen und Hasskommentare über sie im Netz. Sogar von Leuten, die sie gar nicht kennt. Hätte sie bloß die Klappe gehalten! Oder müsste sie jemanden um Hilfe bitten? Ihre Eltern vielleicht, die Lehrerin oder etwa den Busfahrer?

Am Beispiel eines Klassenchats bringt Autorin Kirsten Fuchs, Preisträgerin des Deutschen Literaturpreises 2016, digitale Verhältnisse zum Tanzen. Mit Witz und Tempo beschreibt sie Verlockungen und große Gefahren, aber auch Chancen für junge Menschen im Umgang mit sozialen Netzwerken.

🐾 Das GRIPS-Theater verlost mit der taz 3x2 Freikarten für die Vorstellung „Alle außer das Einhorn” am 29.11. um 16 Uhr im GRIPS Hansaplatz. Für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren geeignet.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: Einhorn