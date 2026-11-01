Im Rahmen der Filmreihe "Galerie Straße - Streetart revisited" zeitgt das BrotfabrikKino am Sonnabend, 28.11. um 19.00 Uhr den Film „BErLiN - AUS DIESEM TRALALA KOMMST DU NICHT RAUS“.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Berlin“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 25.11.2026 um 10:00 Uhr.

Der 85-jährige Ben Wagin ist eines der letzten Berliner Originale, der seit über sechzig Jahren die Stadt mit seiner kontroversen Art prägt. Der Aktionskünstler, Umwelt-Aktivist, Naturphilosoph, Baumpate und „Anarchist“ hat in der Hauptstadt seine Spuren hinterlassen, die auch seinen ungebremsten Einfallsreichtum dokumentieren, obgleich ihn die wenigsten heute in Berlin noch kennen.

Regisseur Sobo Swobodnik portraitiert Ben Wagin. Ein spielerischer Grenzgänger, der als "Hofnarr" Politiker und Kulturschaffende für die Sache der Moral und Kunst zu nutzen wusste.

🐾 Das BrotfabrikKino verlost mit der taz 1x2 Freikarten für den Film „BErliN – Aus diesem Tralala kommst du nicht raus” im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited”.

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