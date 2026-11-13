Weihnachtszeit im taz Haus „Der Adventskalender ist unser Baby geworden“

taz: Lina, 2023 gab es den ersten Weihnachtskalender der Genossenschaft. In Kurzvideos verlosen taz­le­r*in­nen Tag für Tag Geschenke auf Instagram und taz.de. Könntest du noch ohne?

Lina Kuhrmann: Niemals.

taz: Warum nicht?

Lina: Es ist die schönste Zeit des Jahres. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Julia zusammen. Wir können basteln. Man lernt neue Kol­le­g*in­nen aus den verschiedenen Abteilungen im Haus kennen. Alle haben gute Laune. Dieser Adventskalender vereint all das.

Der Countdown läuft! Der knüllerknaller-Adventskalender der taz geht in die vierte Runde: vom 1. bis 24. Dezember verlosen wir, die taz Mitarbeitenden, tazzige Geschenke und Überraschungen. Die Türchen werden ab 1. Dezember geöffnet und Sie können jeden Tag an einer anderen Verlosung teilnehmen. Wir freuen uns auf Sie!

Julia Molin: Der Adventskalender ist unser Baby geworden. Wir machen das allerdings bloß zu zweit, was auch eine große Arbeitsbelastung bedeutet.

taz: Führt das auch zu Konflikten zwischen euch?

Julia: Obwohl die Nerven recht oft dünn sind, kriegen wir uns nie in die Haare. Wir arbeiten aufeinander zu wie ein Reißverschluss.

taz: Welches Türchen ist euch besonders im Gedächtnis geblieben?

Julia: Die Hunde. Wir haben zwei Pudel aus dem Haus zusammengeführt, Juno und Oscar. Die haben dann die Warnweste Bunter Hund angehabt und auch verlost. Es gab dabei Leckereien für die Hunde und sie hatten wirklich Spaß.

Lina: Und ein ganzes Stück Käse gegessen.

Julia: Die Stimmen für die Hunde haben dann wir eingesprochen.

taz: Wie entstand die Idee für den Adventskalender?

Julia: Lana Wittig, die ehemalige Leiterin der Genossenschaft, hatte die Idee. Wenn man für die Genossenschaft arbeitet, fragt man Menschen ständig nach Geld oder bittet um Hilfe. Wir wollten am Ende des Jahres etwas zurückgeben, das ausschließlich der Unterhaltung dient und gleichzeitig Einblicke in Abteilungen der taz gibt.

taz: Bekommt ihr die auch?

Julia: Menschen, die bisher unsichtbar im Haus waren, freuen sich, dass sie eingeladen werden. Man lernt sich besser kennen, trifft sich. Vielleicht kann der Adventskalender auch für mehr Zuspruch für Marketing in der Redaktion sorgen. Es ist ja ein sehr erfolgreiches Projekt geworden.

taz: Hattet ihr mal einen Fail?

Lina: Lustigerweise drehen wir das erste Türchen als Letztes, meistens erst kurz bevor der Adventskalender beginnt. Jedes Mal schieben wir dann Panik, weil wir nicht wissen: Wie machen wir jetzt das erste Türchen? Wird das noch was?

taz: Auf was blickt ihr gerne zurück?

Julia: Wilma Johannssen hatte das Türchen gewonnen, das ein Essen mit der Geschäftsführung verloste. Kurze Zeit später bekam sie so ihren ersten Job bei der taz, im tazlab-Team.

taz: Welche Ideen habt ihr für die Zukunft?

Lina: Wir stellen es den Leuten weiter frei, was sie machen wollen. Das lässt die Vielfalt an Türchen erst entstehen.

taz: Könnt ihr schon was spoilern für 2026?

Lina: Es wird viele Sachen aus dem taz-Haus geben, die auch für taz­le­r*in­nen neu sind. Und Konny Gellenbeck hat etwas ganz Besonderes vorbereitet, das Endprodukt eines DIY-Projekts.

🐾 Advent, Advent, unser taz-Adventskalender hängt. Schaut rein und macht mit bei den Verlosungen: taz.de/adventskalender