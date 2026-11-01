Jetzt in der Verlosung Filmkunst entdecken – ganz bequem von zu Hause!

Kinofestival von Zuhause erleben? Mit dem DokfestOnline Ticket für das Kasseler Filmfestival kann das umfangreiche Programm einfach von zuhause entdeckt werden.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Kassel“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 09.11.2026 um 10:00 Uhr.

Nach der Präsentation im Festival-Kino sind über 120 Filme des diesjährigen Festivalprogramms ab dem 18.11.2026 für sieben Tage als Stream verfügbar, spätestens jedoch bis zum 29.11.2026.

Das Programm beinhaltet eine Mischung aus Kurz- und Langfilmen der Genres Dokumentar- und Experimentalfilm aus über 60 Ländern sowie zahlreiche Premieren. Multiperspektivische Sichtweisen und interdisziplinäre Auseinandersetzungen sind kennzeichnend für das Kasseler Dokfest.

Somit präsentiert das Festival eine große inhaltliche Bandbreite und bleibt sich in seiner Ausrichtung treu, aktuellen gesellschaftspolitischen Arbeiten eine Bühne zu bieten.

Die Filme der DokfestGeneration greifen den Dialog zwischen den Generationen auf, während die Programme des jungen dokfestes gezielt an die Lebensrealitäten junger Menschen anknüpfen.

Das Kasseler Dokfest verlost mit der taz zwei Tickets für DokfestOnline.

Jetzt mitmachen! Stichwort: Kassel