Jetzt in der Verlosung Kampf gegen rechts!

Seit 20 Jahren steht der taz Salon für spannende Debatten, neue Perspektiven und inspirierende Begegnungen. Am 22. November 2026 feiern wir dieses Jubiläum in Hamburg unter dem Motto „Anders machen“ – mit einem vielfältigen Programm rund um Politik, Gesellschaft, Klima, Kultur und vieles mehr.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „taz Salon“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 09.11.2026 um 10:00 Uhr.

Neben dem Panel „Zeit für einen linken Neustart?“ sind weitere spannende Diskussionen und unterschiedliche Perspektiven auf die drängenden politischen und gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit zu erwarten. Ein Jubiläum voller Debatten, neuer Impulse und Ideen, wie wir Dinge anders machen können!

Alle Infos zur Veranstaltung findet ihr hier.

🐾 Die taz verlost 3x2 Freitickets für „20 Jahre taz Salon – Anders machen” am 22. November im Haus 73 in Hamburg.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: taz Salon