Jetzt in der Verlosung Tickets für den Film „London” beim HIQFF

Das HIQFF ist Deutschlands größtes queeres Filmfestival und findet in diesem Jahr vom 13.–18. Oktober statt. Unter dem Motto „Remember & Resist“ widmet sich das Festival queerer Erinnerungskultur, Solidarität und dem gemeinsamen Widerstand.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „HIQFF“ im Betreff an. Einsendeschluss ist 13.10.2026 um 10:00 Uhr.

Der Film erzählt von London (Victor Di Marco), der nach London ziehen möchte, um seine Geschichte zu ändern, und ist hin- und hergerissen, ob er seine Disability-Diagnose kennen möchte oder nicht. Tragen wir unsere Geschichte mit uns oder wählen wir unsere eigene? Und entscheiden wir auch selbst, was wir mit unserer Diagnose tun? Unter der Regie von Victor Di Marco und Márcio Picoli zeigt der Film verschiedene Wege, mit der eigenen Disability umzugehen – in einem System, das dem, was es als Fehler betrachtet, die Autonomie entzieht.

Der Film „London” von Victor Di Marco und Márcio Picoli wird am Donnerstag, 15.10.26 um 19:30 Uhr im Metropolis Kino gezeigt.

Mehr Infos zum Fetival finden Sie hier.

🐾 Die taz verlost 3x2 Freikarten für den Film „London” beim 37. Hamburg International Queer Film Festival.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: HIQFF