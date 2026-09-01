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taz Talk zur Entstehung von Punk Rebellion im Untergrund

Mit „Bored Teenagers“ und „Angriff aufs Schlaraffenland“ veröffentlicht der Mainzer Ventil Verlag zwei Sammelbände über Punk und die Entstehung dieser neuen Subkultur.

Collage mit zwei Buchcovern, 1. Buch "Angriff aufs Schlaraffenland" und "Bored Teenagers"

Foto: Ventil Verlag (Collage taz)

Die Revolution fängt mit einem Umsturz im Kinderzimmer an. So war das auch bei Punk, der gegen Ende der 1970er Jahre aus New York und London zur Jugend in West- und Ostdeutschland herüber schwappte und bis heute ohrenbetäubende Renitenz hervorbringt.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Do., 30.09.2026, 19 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Zwei neue Bücher vom Mainzer Ventil Verlag bezeugen diese Umwälzung. „Bored Teenagers“ und „Angriff aufs Schlaraffenland“ versammeln viele, teils persönliche Geschichten über Lieblingssongs und Momente, die das Leben zum guten Bösen verändert haben. Darunter auch Texte von taz-Autorinnen und taz-Redakteuren.

Punk ist eine internationale Rebellion, die den kulturellen Mainstream durcheinanderwirbelte und Bandgründungen, Fanzines und Alltagsverweigerung provozierte – alles, was eine Subkultur zum Wuchern braucht.

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Ein Abend mit:

🐾 Diviam Hoffmann hat Literatur- und Medienwissenschaft studiert und ist freie Autorin für u. a. die taz, den NDR, WDR und Deutschlandfunk tätig.

🐾 Marie Skov ist dänische Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin mit Schwerpunkt Surrealismus und Punk.

🐾 Ulrich Gutmair ist Kulturredakteur der taz und Geschichte und Publizistik studiert.

🐾 Julian Weber hat Amerikanische Kulturgeschichte, Amerikanische Literaturwissenschaft und Soziologie in München studiert und arbeitet seit 2009 als Musikredakteur im Kulturressort der taz.

Dieser taz talk ist eine Kooperation mit dem Mainzer Ventil Verlag.

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Beteiligen Sie sich:

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