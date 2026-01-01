taz nord feiert 20 Jahre taz Salon

Die taz nord war 2006 gerade gegründet, da sprach uns das frisch eröffnete Kulturhaus 73 im Hamburger Schanzenviertel an: „Wollt ihr nicht ein regelmäßiges Veranstaltungsformat bei uns machen?“

Seitdem ist viel passiert. Ganze 240 Salons haben wir in 20 Jahren auf die Bühne gebracht. Der taz Salon ist im Norden eine Institution geworden – inzwischen auch in Bremen, Hannover und Kiel.

Inhaltlich ist der Salon eine Wundertüte: Wir mischen uns in lokale Debatten ein und greifen bundesweite auf, wir blicken von der Stadt in die Welt. Der taz Salon lebt vom zivilisierten Dissens. Und vor allem kommen wir mit unseren Leser:innen ins Gespräch.

Wir hatten Robert Habeck, als er noch cool war, und Olaf Scholz, bevor er es wurde. Innensenator Andy Grote versuchte im taz Salon, das G20-Debakel zu erklären – unter lauten Störgeräuschen aus dem benachbarten Autonomen Zentrum, der Roten Flora. Wir hatten den großen Harry Rowohlt. Wir hatten eher leise, fast zärtliche Salons, etwa mit Detlef Kuhlbrodt. Und Ulrike Herrmann beschert uns immer wieder ein volles Haus.

Am 22. November feiern wir in Hamburg 20 Jahre taz Salon, feiern Sie mit uns!

Unter dem Motto „Anders machen“ wird es um die unheimliche Macht des Verfassungsschutzes gehen, um Kriegstüchtigkeit, Klimakrisenmüdigkeit, um drängende Fragen über Nahost – und ums Glück. Dazu gibt es ein umfangreiches Zusatzprogramm mit Workshops, Musik, Gesprächen und ein Biertasting.

Mehr Infos zum Gesamtprogramm und zur Anmeldung bekommen Sie hier.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre taz nord