taz panterpreis 2026 Die Preisträger*innen stehen fest!

taz panterstiftung | Am 1. September 2026 war die Jury zur Vergabe des taz panterpreises in die taz geladen. Die taz-Leser*innen hatten schon im Juni darüber entschieden, wer von den sieben nominierten Medienprojekten den Preis der Leser*innen zum Thema „Unabhängig, kritisch resilient: Medien von unten“ erhalten soll. Nun stimmte die Jury darüber ab, welches der restlichen sechs Projekte den zweiten Preis bekommen soll. Beide Preise sind mit je 5.000 EUR dotiert.

Auch diesmal war die Entscheidungsfindung ein hartes Ringen, das in mehrere Runden ging. Schließlich gab es gute Argumente für jedes der nominierten Projekte. Es wurden Fragen diskutiert wie: Sollte vor allem der beharrliche, langjährige Einsatz eines Mediums ausgezeichnet werden? Oder eher welches Projekt für die Medienbildung am wichtigsten ist? Wer braucht am meisten Unterstützung und kann das Preisgeld am besten gebrauchen? Wer greift Themen auf, die sonst unter den Tisch fallen? Oder sollten insbesondere Medien im Osten Deutschlands gefördert werden?

An der Jury wirkten mit:

• Frauke Böger, Spiegel-Redakteurin im Ressort Deutschland/Panorama

• Steffen Grimberg, Medienjournalist & Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands in Berlin und Brandenburg

• Canset İçpınar, (Interims-) Chefredakteurin & Leiterin der digitalen Transformation Der Freitag

• Martin Kaul, Investigativjournalist beim Rechercheverbund von NDR, WDR und SZ, Mitglied im Vorstand von Reporter ohne Grenzen & im Kuratorium der taz panterstiftung

• Hannes Kreschel, Aktivist und Content Creator

Die taz panterstiftung bedankt sich für das Engagement der Jury!

Die Gewinner*innen werden allerdings erst bei der Preisverleihung am 14. Oktober 2026 um 18 Uhr im Museum der Arbeit bekannt gegeben. Bei der feierlichen Veranstaltung werden die Gewinner*innen von taz-Moderator Gereon Asmuth vorgestellt, und es gibt auch ein musikalisches Begleitprogramm. Mehr Infos zur Preisverleihung finden Sie hier. Direkt anmelden können Sie sich unter diesem Link: pretix.eu/panter/preis.