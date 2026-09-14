Verabschiedung Jan Feddersen Linker Kritiker ohne Stillstand

Aus der taz | Keinesfalls jede Journalist*in schafft es ins Haus der Geschichte in Bonn, Jan Feddersen ist es gelungen. Eine von ihm mitverfasste Titelseite der taz hing dort, hinter Glas gerahmt, in der Abteilung über die so­zia­len Bewegungen, die auf die 68er gefolgt waren.

„Küsschen aus Karlsruhe“ lautete die Schlagzeile, und der von Feddersen geschriebene Kommentar trug die Überschrift „Ende eines Kulturkampfes“. Das Bundesverfassungs­gericht hatte soeben die Homoehe durchgewunken.

Das war einer seiner vielen wuchtigen Artikel. Mann muss die gesellschaftlichen Errungenschaften festhalten, sonst werden sie einem wieder genommen.

Kein Stillstand

Nun ändert der 1957 Geborene seinen beruflichen Status von fest angestellt auf freier Autor – Bezeichnungen wie Rente oder Ruhestand werden, obwohl formal zutreffend, kaum passen.

Seine aus dem Stegreif gehaltene Rede bei seinem Abschied im Panoramaraum des taz-Gebäudes – kaum jemand kann frei so beeindruckend sprechen – klang jedenfalls nicht nach einem Zur-Ruhe-Setzen. Alles andere hätte einen bei seiner kreativen Energie auch gewundert. Als eine von vielen Aufgaben hat er etwa auch diese Rubrik betreut.

Reden wir nicht drumherum, dieser Statuswechsel ist alles andere als eine x-beliebige Personalie in der taz. Damit verschieben sich Gewichte.

Auf Konflikte zugehen

Zu Jans intellektuellem Projekt gehört es – neben dem Einsatz für den ESC und den Schlager, aber das muss man an dieser Stelle niemandem erzählen –, auf Konflikte direkt zuzugehen, auch auf Konflikte innerhalb der Linken. Das löste gelegentlich Skepsis aus. „Ist das denn noch links?“, wurde und wird immer mal wieder gefragt.

Doch als Teil linker Selbstverständigung war und bleibt diese Unruhe wichtig. Sie lässt sich als Selbstkritik der Linken lesen, und ohne Selbstkritik ist die Linke nicht zu haben.

Das Linke ist ja nicht vorhanden, um nur immer neu angewendet werden zu können, übergezogen wie ein Fußballtrikot. Es muss sich immer neu herstellen.

Vielleicht liegt hier auch ein Geheimnis des Überlebenswillens der taz. So viele linke Projekte haben sich über gegenseitige Verratsvorwürfe zerlegt.

Die taz aber macht weiter, das Weitermachen ist in ihrer DNA, und die hat Jan mitgeprägt. Im Raum steht jetzt also, dass wir das mit der Selbstkritik – oder, wem es lieber ist, Selbstreflexion – nun ohne ihn hinkriegen müssen.