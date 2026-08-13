Während der Versammlung Das Rahmenprogramm

taz Genoversammlung | Die Generalversammlung ist mehr als gelebte Basidemokratie, unser umfangreiches Rahmenprogramm im Festsaal Kreuzberg bietet Ihnen viele Gelegenheiten zum Austauschen, Weiterdenken und Unterhalten.

Wenn Sie sich für die Genoversammlung bereits angemeldet haben, können Sie automatisch auch an allen Events des Rahmenprogramms teilnehmen. Sie haben sich noch nicht angemeldet? Dann tun Sie es doch jetzt.

Rahmenprogramm der Generalversammlung

Neben einem Rundum-Catering inklusive tazpressomobil, kostenfreien Shiatsu-Massagen und Informationen an Ständen von taz Reisen, taz panterstiftung, KONTEXT, Le Monde diplomatique, taz Shop, taz Abo, Knastabos und taz Genossenschaft gibt es zahlreiche interessante Programmpunkte.

🐾 10–13 Uhr • Generationendialog

Bereits mehr als 400 junge Menschen konnten durch das Generationenprojekt taz-Genoss*innen werden. Ältere und jüngere Genoss*innen können sich auf der Mitgliederversammlung kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen.

Was bewegte Euch gestern, was bewegt Euch heute? Was sind die Themen der Zukunft? Welche Werte teilt Ihr? Was bedeutet die taz für Euch? Das und vieles mehr könnt Ihr miteinander austauschen.

Zeitslots von 20 Minuten, Anmeldung für die Slots vor Ort am Einlass, Treffpunkt Dialogecke im Kaminzimmer

🐾 13.30 – 17.00 Uhr • Feministaz 2026: Treffen mit den Frauen des Solidaritätsnetzwerks,

„Unsere Waffe ist Solidarität“ lautete der Titel der diesjährigen feministaz, der Sonderausgabe der taz am 8. März 2026. Dafür hatte sich das Team der feministaz auf den Weg gemacht und ein internationales Netzwerk der Solidarität nachgezeichnet: Neben vielen anderen durften wir eine Hebamme aus Somaliland kennenlernen, eine feministische Politikerin aus Uruguay ebenso wie eine indigene Künstlerin in Kanada.

Zur taz Genossenschaftsversammlung kommt nun ein Teil dieses Frauennetzwerks nach Berlin. Vor Ort wollen wir mit den Genoss*innen ins Gespräch kommen und die Frage weiterverfolgen, was feministische Solidarität ausmacht – im Kleinen und im Großen.

🐾 Gefördert von der taz panterstiftung

Zeitslots von 20 Minuten, Anmeldung für die Slots vor Ort am Einlass, Treffpunkt Dialogecke im Kaminzimmer

🐾 13.30 – 17.00 Uhr • taz-Stammtisch-Treffen

Seit Mai 2026 organisieren taz Genoss:innen bundesweit taz-Stammtische in Ihrem Kiez, ihrem Dorf, in ihrer Region. Die taz Genossenschaft unterstützt das neue Netzwerk durch das Mailen von Einladungen an Genoss:innen in der Umgebung und das Zusenden von Infomaterialien.

Auf der Mitgliederversammlung können sich die Stammtisch-Organisator*innen austauschen, Interessierte können sich hinzugesellen.

Treffpunkt Gewächshaus im Biergarten

🐾 08.30 – 17.00 Uhr • Ausstellung taz panterpreis 2026,

Wir präsentieren die sieben Nominierten des taz panterpreises 2026 im Festsaal Kreuzberg.

Der taz panterpreis steht dieses Jahr unter dem Motto „Unabhängig, kritisch, resilient: Medien von unten“ und wird am 14. Oktober 18.00 Uhr in Hamburg vergeben. Und zwar im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit im Museum der Arbeit.

Treffpunkt Kaminzimmer (achten Sie auf die Holzkisten)

🐾 19.00 Uhr • Live in Conert: Kreuzberger Klarinetten Kollektiv

2009 in der Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg gegründet, spielt das 11-köpfige Ensemble ein vielschichtiges Repertoire und bedient sich dabei an klassischer Musik sowie Jazz, Klezmer, Funk und Neuer Musik. Mit acht Bb-Klarinetten, einer Bassklarinette sowie Kontrabass und Schlagzeug, erzeugt die Band einen einzigartigen Sound.

Zwischen erdigen Grooves und feinem Avantgarde-Jazz, tänzelnden Improvisationen und fulminanten Klangwolken bewegt sich das Kollektiv durch Kompositionen verschiedenster Genres, die eigens für das Ensemble komponiert bzw. arrangiert wurden.

Haus-und Hof-Komponist ist dabei der Berliner Musiker und „erste Klarinette“ des Kollektivs Jürgen Kupke, doch auch andere zeitgenössische Musiker und Komponisten aus Berlin, wie Hannes Zerbe, Hermann Keller oder Florian Bergmann schrieben bereits für die außergewöhnliche Besetzung.

Treffpunkt Kaminzimmer

🐾 20 Uhr • Hate-Bingo: Das Bingo mit dem taz zahl ich-Team

Die taz im Netz kann dank unseres Solidarmodells taz zahl ich jede*r kostenlos lesen. Auch, damit man anderer Meinung sein kann. Uns erreichen viele Mails und Kommentare – nicht immer in wohlwollender Absicht.

In unserem Hate-Bingo stellen wir die schönsten und schauerlichsten Hass-Kommentare und Auslassungen zusammen. Wer gewinnt, bekommt tolle Preise – viel besser als der Hate aus dem Web sind am Ende die schönen, praktischen Dinge aus dem taz Shop!

Die Veranstaltung will ein Zeichen setzen: Ob die taz im Netz geliebt oder gehasst wird, sie ist eine unausweichliche Instanz, die man nicht missen möchte.

Treffpunkt Gewächshaus im Biergarten

🐾 Alle Events des Rahmenprogramms sind in Ihrer Anmeldung zur Genoversammlung inklusive? Sie haben sich noch nicht angemeldet? Hier können Sie das nachholen.

🐾 Wie die Versammlung selbst, finden auch alle Specials des Rahmenprogramms im Festsaal Kreuzberg statt: Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin, U-Schlesisches Tor (12 Minuten Fußweg), S-Treptower Park (12 Minuten Fußweg), Bus Heckmannufer (2 Minuten).

Wir freuen uns auf Sie!