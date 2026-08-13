Vor und nach der Versammlung Das Zusatzprogramm

taz Genosversammlung | Keine Generalversammlung der taz-Genoss:innen ohne diskursives Begleitprogramm vor und nach der Versammlung. 2026 haben wir folgendes Programm für Sie vorbereitet. Vergessen Sie nicht, sich direkt für die Events anzumelden.

Freitag, 18.09., taz Kantine

🐾 Fuck-Up-Night der Bewegungen – Welche Pannen im Aktivismus passieren und was wir daraus lernen können

Eine Veranstaltung von taz-Klimahub und dem Team der Zukunft. Einen Abend lang feiern wir das Scheitern!

Uwe Hiksch, Friedens- und Anti-Atom-Aktivist und Aktivist*innen aus anderen Bereichen berichten von ihren größten Fehlern und was die Bewegungen dadurch gewonnen haben.

Im Anschluss diskutieren sie mit den Genoss*innen über ihre Erfahrungen, Niederlagen und Erfolge. Mit dabei aus der taz: Annika Reiß. Sie ist Redakteurin im Klimahub der taz und verantwortet zusammen mit Tabea Kirchner den Instagram-Kanal klima.taz. Moderation: Jonas Waack. Er war Klima-Redakteur der taz und schreibt weiterhin über Klimaschutz und -Anpassung, Wirtschaft und Gerechtigkeit.

taz Kantine, 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, die taz Kantine ist geöffnet

Jetzt hier anmelden, um dabei zu sein

Sonntag, 20.09., in der taz und drum herum

🐾 8.30 Uhr: Frühstück & taz-Shop-Flohmarkt

Die taz Kantine hat am Sonntag ab 8.30 Uhr geöffnet! Sie können hier einfach nur Kaffee trinken und frühstücken (kostenpflichtig).

Der taz Shop hat ebenfalls geöffnet und bietet hochwertige und originelle Produkte im Flohmarkt an.

Herzlich Willkommen!

🐾 10.00 Uhr: Redaktionssitzung im taz-Konferenzsaal

In der täglichen Redaktionskonferenz diskutieren die taz-Chefinnenredaktion und die einzelnen Ressorts die Themen der gewesenen wie der kommenden taz-Ausgabe. taz-Genoss:innen sind heute eingeladen, dabei zu sein.

taz-Konferenzraum, 1. Etage, Treffpunkt 9.45 Uhr im Foyer

Jetzt hier anmelden, um dabei zu sein

🐾 11.00 Uhr und 12.30 Uhr: Hausführungen alt & neu

Sowohl der Neubau in der Friedrichstraße als auch die Sanierung des alten taz-Hauses in der Rudi-Dutschke-Straße wurden mit Unterstützung der taz Genossenschaft ermöglicht. Am 20.09. werden Hausführungen angeboten.

11:00 Uhr: taz Neubau in der Friedrichstr., Treffpunkt Eingangsfoyer im taz Neubau

12:30 Uhr: taz Rudi-Dutschke-Haus in der Rudi-Dutschke-Str., Treffpunkt Eingangsfoyer im taz Neubau

Jetzt hier anmelden, um dabei zu sein

🐾 11:15 Uhr: Gespräch mit afrikanischen Journalist:innen

Die taz panterstiftung lädt zum informellen Gespräch (auf Englisch) mit Journalist:innen aus 16 verschiedenen Ländern Afrikas in den Konferenzraum der taz ein.

Die Gäste aus Afrika sind im Rahmen des Workshops „Globale Mächte, lokale Wirklichkeiten – Afrikas Zukunft zwischen Einflussnahme und Selbstbehauptung“ der taz panterstiftung zu Gast in der taz.

Die Anzahl der Teilnehmer:innen an dem zwanglosen Treffen ist begrenzt, weshalb eine Anmeldung verpflichtend ist.

taz-Konferenzraum, 1. Etage, Anmeldung an stiftung@taz.de, Betreff: Gespräch mit afrikanischen Journalist:innen