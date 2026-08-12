Gemeinsam taz gestalten Demokratie, getragen von Vielen

taz Genossenschaft | Es ist wieder so weit! Alle taz-Genoss*innen sind herzlich zur Mitgliederversammlung am Samstag 19. September eingeladen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Demokratie. Getragen von Vielen“.

Unsere Demokratie ist von vielen Seiten bedroht. Auf der Genoversammlung kommen wir zusammen, sehen den Gefahren ins Gesicht und suchen Lösungen bis in die lokale Ebene. Zudem blicken wir in die Zukunft der taz, stellen taz-Projekte vor und diskutieren mit eingeladenen Gäste.

Allgemeine Infos und Hauptprogramm Wann: Sa. 19.09.2026, Einlass 8.30 Uhr Zeiten: 9.15 Uhr formaler Teil, 13.45 Uhr öffentlicher Teil, 18.30 Uhr Abendprogramm Wie: Vor Ort in Berlin und digital im Livestream Wo: Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin Bitte beachten Sie, dass am Einlass alle Taschen, die größer als DIN A4 sind, in eine Taschenaufbewahrung gegeben werden müssen. Formaler Teil 09.00 Einloggen & Einfinden 09.15 Offizielle Eröffnung der Versammlung durch den Aufsichtsrat 09.25 Begrüßung der taz Genoss*innen durch die Chefinnenredaktion, kurze Vorstellung Ferenc Földesi (Geschäftsleitung taz Genossenschaft) 09.35 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2025 09.50 Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit 10.05 Aussprache 10.35 Kaffeepause ☕ 10.55 Erläuterung und Beschlussfassung zur Rechnungslegung und Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 a) Vortrag des Prüfungsergebnisses und Beschlussfassung zur Kenntnisnahme über den Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes b) Feststellung des Jahresabschlusses 2025 c) Beschlussfassung über die Feststellung des Auseinandersetzungsguthabens der aus der Genossenschaft Ausgeschiedenen d) Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungsvorschlag 2025 e) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands f) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 11.35 Wahl eines Kuratoriumsmitglieds der taz panterstiftung – Konny Gellenbeck 11.45 Aussprachen 12.15 Keynote: Demokratie in Gefahr. Von Tech Bros, KI und Digitalem Faschismus, Dr. Astrid Deilmann (taz Aufsichtsrat und Geschäftsführende Vorständin bei Campact) 12.30 Mittagspause 🥗 Öffentlicher Teil 13.45 Ferenc Földesi: Vorstellung, Ziele und Projekte der Genossenschaft 14.15 Aussprache 14.30 Postseitenwende: So geht es mit der taz weiter weiter – Projekte der taz: Welche Videos zu den Landtagswahlen wir auf Social Media veröffentlichen (Johanna Pichler), wie wir mit KI umgehen (Barbara Junge), die wochentaz weiterentwickeln (Jonas Waack) und unsere neue Newsapp gestalten (Jan Jasper Kosok) 15.30 Aussprache 15.45 Kaffeepause ☕ 16.15 Podium: „Wetten, dass Widerstand?“ Maximilian Schneller (@maximal.demokratisch, politischer Aktivist aus Sachsen-Anhalt), Rachel Hanf, (CSD-Organisatorin aus Mecklenburg-Vorpommern), Moderation: Anne Fromm (Ressortleitung Reportage & Recherche und taz Vorstand) 17.00 Aussprache 17.30 taz panterstiftung: „Lokal, konstruktiv und jung“. Nachwuchs-Lokaljournalist*innen stellen ihre Ideen zu konstruktiven Formaten / Veranstaltungskonzepte im Lokalen vor. Moderation: Gemma Terés Arilla (Leitung taz panterstiftung) 18.15 Ende der Versammlung Abendprogramm ab 18.30: 🐾 Streetfood 🐾 Live Musik: Kreuzberger Klarinetten Kollektiv 🐾 Hate-Bingo mit taz zahl ich

Teilnahme und Anmeldung zur Mitgliederversammlung

Wir bitten unsere Genoss*innen, die vor Ort teilnehmen möchten, um eine verbindliche Anmeldung im Voraus. Sie können selbstverständlich Ihre Anmeldung stornieren, wenn Sie doch nicht kommen können. Anmeldung für die Teilnahme vor Ort:

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Wenn Sie nur digital an der Versammlung teilnehmen möchten, brauchen Sie sich hier nicht anzumelden. Die Zugangsdaten werden allen taz-Genoss*innen automatisch zwei Wochen vor der Versammlung zugeschickt.

Wenn Sie weder vor Ort noch digital teilnehmen möchten, müssen Sie uns nicht kontaktieren.

Wir freuen uns auf jeden Fall über Ihre Teilnahme, egal ob vor Ort oder digital!

Das Rahmenprogramm

Zusätzlich zum Hauptprogramm gibt es auch in diesem Jahr wieder alle ergänzenden Aktivitäten und Veranstaltungen. Neben einem Rundum-Catering, kostenfreien Shiatsu-Massagen und Informationen an Ständen von taz Reisen, taz panterstiftung, KONTEXT, Le Monde diplomatique, taz-shop, taz-Abo, Knastabos und taz Genossenschaft gibt es zahlreiche interessante Programmpunkte:

🐾 Generationendialog (10 – 13 Uhr, Dialogecke im Kaminzimmer; 13:30 – 17 Uhr, oben auf der Galerie im Kaminzimmer)

Bereits mehr als 400 junge Menschen konnten durch das Generationenprojekt taz-Genoss*innen werden. Ältere und jüngere Genoss*innen können sich auf der Mitgliederversammlung kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen.

Was bewegte Euch gestern, was bewegt Euch heute? Was sind die Themen der Zukunft? Welche Werte teilt Ihr? Was bedeutet die taz für Euch? Das und vieles mehr könnt Ihr miteinander austauschen.

Anmeldung: Bitte vor Ort beim Einlass Ihren Namen und Zeitslot in eine Anmeldeliste eintragen

🐾 Feministaz 2026: Treffen mit den Frauen des Solidaritätsnetzwerks, gefördert von der taz panterstiftung (13.30 – 17.00 Uhr, Dialogecke im Kaminzimmer)

„Unsere Waffe ist Solidarität“ lautete der Titel der diesjährigen feministaz, der Sonderausgabe der taz am 8. März 2026. Dafür hatte sich das Team der feministaz auf den Weg gemacht und ein internationales Netzwerk der Solidarität nachgezeichnet: Neben vielen anderen durften wir eine Hebamme aus Somaliland kennenlernen, eine feministische Politikerin aus Uruguay ebenso wie eine indigene Künstlerin in Kanada.

Zur taz Genossenschaftsversammlung kommt nun ein Teil dieses Frauennetzwerks nach Berlin. Vor Ort wollen wir mit den Genoss*innen ins Gespräch kommen und die Frage weiterverfolgen, was feministische Solidarität ausmacht – im Kleinen und im Großen.

Anmeldung: Bitte vor Ort beim Einlass Ihren Namen und Zeitslot in eine Anmeldeliste eintragen

🐾 taz-Stammtisch-Treffen (13.30 – 17.00 Uhr, Gewächshaus im Biergarten)

Seit Mai 2026 organisieren taz Genoss*innen bundesweit taz-Stammtische in Ihrem Kiez, in ihrer Region. Die taz Genossenschaft unterstützt das neue Netzwerk durch das Mailen von Einladungen an Genoss*innen in der Umgebung und das Zusenden von Infomaterialien. Auf der Mitgliederversammlung können sich die Stammtisch-Organisator*innen austauschen, Interessierte können sich hinzugesellen.

Anmeldung: im Rahmen der Anmeldung zur Mitgliederversammlung inbegriffen

🐾 Ausstellung taz panterpreis (08.30 – 17.00 Uhr, Holzkisten im Kaminzimmer)

Die sieben Nominierten des taz panterpreises 2026 werden in einer Ausstellung vorgestellt.

Der taz panterpreis steht dieses Jahr unter dem Motto „Unabhängig, kritisch, resilient: Medien von unten“ und wird am 14. Oktober 18.00 Uhr in Hamburg vergeben. Und zwar im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit im Museum der Arbeit.

Anmeldung: im Rahmen der Anmeldung zur Mitgliederversammlung inbegriffen

🐾 Live-Musik: Kreuzberger Klarinetten Kollektiv (ca. 19.00 Uhr, Kaminzimmer)

2009 in der Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg gegründet, spielt das 11-köpfige Ensemble ein vielschichtiges Repertoire und bedient sich dabei an klassischer Musik sowie Jazz, Klezmer, Funk und Neuer Musik. Mit acht Bb-Klarinetten, einer Bassklarinette sowie Kontrabass und Schlagzeug, erzeugt die Band einen einzigartigen Sound.

Zwischen erdigen Grooves und feinem Avantgarde-Jazz, tänzelnden Improvisationen und fulminanten Klangwolken bewegt sich das Kollektiv durch Kompositionen verschiedenster Genres, die eigens für das Ensemble komponiert bzw. arrangiert wurden.

Haus-und Hof-Komponist ist dabei der Berliner Musiker und „erste Klarinette“ des Kollektivs Jürgen Kupke, doch auch andere zeitgenössische Musiker und Komponisten aus Berlin, wie Hannes Zerbe, Hermann Keller oder Florian Bergmann schrieben bereits für die außergewöhnliche Besetzung.

Anmeldung: im Rahmen der Anmeldung zur Mitgliederversammlung inbegriffen

🐾 Hate-Bingo – Das Bingo-Spiel mit dem taz zahl ich-Team (20.00 Uhr, Gewächshaus)

Die taz im Netz kann dank unseres Solidarmodells taz zahl ich jede*r kostenlos lesen. Auch, damit man anderer Meinung sein kann. Uns erreichen viele Mails und Kommentare – nicht immer in wohlwollender Absicht.

In unserem Hate-Bingo stellen wir die schönsten und schauerlichsten Hass-Kommentare und Auslassungen zusammen. Wer gewinnt, bekommt tolle Preise – viel besser als der Hate aus dem Web sind am Ende die schönen, praktischen Dinge aus dem taz Shop! Die Veranstaltung will ein Zeichen setzen: Ob die taz im Netz geliebt oder gehasst wird, sie ist eine unausweichliche Instanz, die man nicht missen möchte.

Anmeldung: im Rahmen der Anmeldung zur Mitgliederversammlung inbegriffen