Jetzt in der Verlosung Tickets für Deutsche Oper Berlin zu gewinnen

Zur Eröffnung der neuen Intendanz wagt sich die Deutsche Oper Berlin an ein Projekt, das Grenzen sprengt und neue Räume öffnet: Karlheinz Stockhausens Mittwoch aus Licht ist erstmals als szenische Opernproduktion im deutschsprachigen Raum zu erleben.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Oper“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 14.09.2026 um 10:00 Uhr.

Die vielfach ausgezeichnete Regisseurin Susanne Kennedy inszeniert erstmals in Berlin eine Oper. Gemeinsam mit ihrem künstlerischen Partner Markus Selg, der für Bühnenbild und Video verantwortlich zeichnet, entwirft Susanne Kennedy ein gemeinschaftliches musiktheatralisches Ritual, das das Publikum in seinen Bann ziehen und regelrecht in Trance versetzen soll.

Mittwoch aus Licht war seit der Uraufführung 2012 in Birmingham nicht mehr vollständig auf der Bühne zu sehen. Die Berliner Neuproduktion wird somit die Deutsche Erstaufführung des Werks, das nicht weniger als ein kosmisches Welttheater um Mann und Frau, Gut und Böse, Geburt und Tod darstellt.

Maxime Pascal übernimmt die musikalische Leitung dieses großformatigen Musiktheater-Projekts. Neben dem Ensemble Le Balcon wird auch der Chor der Deutschen Oper Berlin auf der Bühne stehen. Im Helikopter-Streichquartett sind vier Musiker:innen aus dem Orchester der Deutschen Oper Berlin zu hören.

Die taz verlost 2x1 Freikarten für die Aufführung „Mittwoch aus Licht“ am 20.09.2026 um 16:00 Uhr an der Deutsche Oper Berlin.