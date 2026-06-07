Jetzt in der Verlosung Tickets zur Festivaleröffnung von Heroines of Sound

Zum Auftakt lädt das Festival Heroines of Sound mit der Installation „Airchoir No. 2: Dirges for (26) Coded Organ Voices“ von Anouk Kellner zum Erkunden eines vielstimmigen, algorithmisch organisierten Klangkörpers ein. Mithilfe eines neu entwickelten kybernetischen Apparats überführt die international renommierte Elektronikerin Kyoka im ersten Konzert des Abends ab 20 Uhr genetische Spuren aus der Umwelt in klangliche Prozesse.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Heroines of Sound" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 06.07.2026 um 10:00 Uhr.

Anschließend spielt das junge Ensemble Spółdzielnia Muzyczna aus Krakau Uraufführungen und Konzerte von Yoko Konishi, Barbara Zach, Żaneta Rydzewska, Eloain Lovis Hübner und Nina Fukuoka. Ein multimediales Set von Miako Klein und Jia Lim, die mit ihrem aktuellen Release „Nova Atlantis“ historische Resonanzräume zwischen Barocker Stilistik, avancierter Technologie und virtuoser Improvisationskunst aufspannen, beschließt den ersten Festivaltag.

Feministisch, divers und genreübergreifend: Seit 2014 eröffnet das Festival Heroines of Sound Räume für frühe und aktuelle Vorreiter:innen der elektronischen Musik, die musikalisches Neuland erkunden und wichtige Beiträge zu gegenwärtigen ästhetischen Diskursen leisten. Die dreizehnte Festivalausgabe findet vom 9. bis 11. Juli 2026 im Berliner Radialsystem statt.

Mehr Informationen zum Festival und zum Line-up gibt es hier.

Die taz verlost 2x2 Tageskarten zur Festivaleröffnung von Heroines of Sound am 9. Juli ab 17:30 Uhr im Radialsystem, Holzmarktstraße 33.