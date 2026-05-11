Jetzt in der Verlosung Tickets für Schrumpf! XIXAXA

„XIXAXA“ heißt ein Song der Berliner Band Andromeda Mega Express Orchestra. Genau wie der Titel klingt, so klingt auch ihre Musik: lustig, vielschichtig, wechselhaft und vor allem verspielt. Bei AMEO spielen vielen verschiedenen Instrumenten, von der Harfe über Synthesizer, Drums und Klarinette bis zum Kontrabass.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „XIXAXA" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 27.05.2026 um 10:00 Uhr.

Bei „Schrumpf!“ präsentieren Berliner Ensembles ihre aktuellen Produktionen – in Familienformat. Neue Kunstformen werden entdeckt, Orte erkundet, Bewegungen ausprobiert, Klängen wird gelauscht – und alle können mitmachen!

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Orchestra finden Sie hier.

Die taz verlost 2x2 für das Konzert am 31.05.2026 in der Freilichtbühne Weißensee. Viel Glück!