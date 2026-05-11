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Jetzt in der Verlosung Tickets für Schrumpf! XIXAXA

Ein Freiluftkonzert für Familien mit Kindern ab 5 Jahren. Die taz verlost 2x2 Karten für Schrumpf! XIXAXA mit dem Andromeda Mega Express Orchestra am 31.05 in Berlin.

Das Andromeda Mega Express Orchestra steht in einem bunt beleuchteten Raum mit ihren Instrumenten.
Die verspielte Musik des Andromeda Mega Express Orchestra inspiriert Groß und Klein Foto: Arnaud Ele

„XIXAXA“ heißt ein Song der Berliner Band Andromeda Mega Express Orchestra. Genau wie der Titel klingt, so klingt auch ihre Musik: lustig, vielschichtig, wechselhaft und vor allem verspielt. Bei AMEO spielen vielen verschiedenen Instrumenten, von der Harfe über Synthesizer, Drums und Klarinette bis zum Kontrabass.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „XIXAXA" im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 27.05.2026 um 10:00 Uhr.

Bei „Schrumpf!“ präsentieren Berliner Ensembles ihre aktuellen Produktionen – in Familienformat. Neue Kunstformen werden entdeckt, Orte erkundet, Bewegungen ausprobiert, Klängen wird gelauscht – und alle können mitmachen!

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Orchestra finden Sie hier.

Die taz verlost 2x2 für das Konzert am 31.05.2026 in der Freilichtbühne Weißensee. Viel Glück!

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