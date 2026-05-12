Jetzt in der Verlosung Tickets für Schrumpf! Mr. Yellow

Mr. Yellow ist eine Cabaret-Performance rund um die Art, wie andere Menschen uns sehen und wie wir uns selber präsentieren. Zusammen mit der Drag Queen Vivenne Lovecraft, dem Tenor Holden Madagame und der Regisseurin und Performerin Olivia Hyunsin Kim werden mittels einer Dragshow, Performance, Tanz und Oper großen Fragen nachgegangen: Was macht eine Person zum Jungen, zum Mädchen oder weder noch, nicht-binär?

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „Mr. Yellow" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 27.05.2026 um 10:00 Uhr.

Bei „Schrumpf!“ präsentieren Berliner Ensembles ihre aktuellen Produktionen – in Familienformat. Neue Kunstformen werden entdeckt, Orte erkundet, Bewegungen ausprobiert, Klängen wird gelauscht – und alle können mitmachen!

Für mehr Informationen zur Performance klicken Sie hier.

Die taz verlost 2x3 Tickets für den 30.05. in den Sophiensaelen in Berlin.