07.05.2026 taz bringt Spezialteil "männertaz"

Die Wochenzeitung wochentaz erscheint am Samstag erstmals mit einem beiliegenden Spezialteil zum Thema Männlichkeit – der "männertaz".

In der Schwerpunktausgabe geht es auf 21 Seiten um Maskulinismus und Manfluencer, Körperlichkeit und Vater-Sohn-Beziehungen, männliches Altern und diverse Männeridentitäten. "Diese Ausgabe versteht sich als Beitrag zu einem dringend notwendigen neuen Verständnis von Männlichkeit – jenseits unbrauchbar gewordener Rollenbilder", sagt Katrin Gottschalk, Chefredakteurin der taz.

Die männertaz trifft unter anderem die Autoren Tobias Haberl und Ole Liebl zum Streitgespräch, der Comedian Aurel Mertz und der Soziologe Aladin El-Mafaalani diskutieren über Männerbilder, Männer mit Behinderung reflektieren über männliche Identitäten. Es wird beleuchtet, wie junge Männer auf Social Media von Rechtspopulisten in eine "Manosphere" hineingezogen werden. Und eine Familie mit zwei ungleichen Söhnen wird porträtiert: Der eine meldet den queeren Christopher Street Day in seiner Heimatstadt an, der andere die Gegendemonstration der Neonazis.

Seit vielen Jahren veröffentlicht die taz eine "frauentaz" zum Internationalen Frauentag am 8. März. Nach dem antifeministischen Backlash jüngerer Zeit, nach MeToo, den Fällen Weinstein, Pelicot und Fernandes/Ulmen entstand vermehrt der Wunsch innerhalb der Redaktion, auch eine männertaz ins Leben zu rufen.

Der Erscheinungstag ist zum Vatertag am 14. Mai gewählt. Auch die männertaz soll nun jährlich erscheinen.