Jetzt in der Verlosung Tickets für Aldous Harding

Die neuseeländische Künstlerin Aldous Harding kommt im Sommer für drei Konzerte zurück nach Deutschland. Im Juni wird sie in Hamburg und Berlin spielen, Anfang Juli steht dann eine Show in München auf dem Plan. Zuletzt tourte die Singer/Songwriterin hierzulande 2023 sehr erfolgreich – aufgrund der großen Nachfrage wurde die Tour nicht nur teilweise hochverlegt, die Indie-Folk-Sängerin spielte auch vor ausverkauftem Hause.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „Aldous Harding" sowie die gewünschte Stadt im Betreff an. Einsendeschluss ist am 18.05.2026 um 10:00 Uhr.

Ihr letztes und aktuelles Studioalbum „Warm Chris“ erschien im Frühjahr 2022 und erreichte Platz eins der neuseeländischen Album-Charts. John Parish durfte nach dem 2019-er „Designer“ auch diesen Langspieler produzieren, der Reminiszenzen an Velvet Underground und die Zeit der 70-er hat. Das Album wurde musikalisch als Barock-Pop, Freak Folk und Psychedelic Folk beschrieben, Aldous Harding selbst betitelt ihre Musik sehr passend als Gothic Folk. Pitchfork lobte das Werk als ihr bis dato bestes Songwriting.

2026 startet das Jahr für Aldous Harding Mitte Januar als Support von Nick Cave & The Bad Seeds durch ihre Heimat Neuseeland und das benachbarte Australien. Des Weiteren arbeitet die Tochter einer Folksängerin aktuell an neuer Musik und man darf davon ausgehen, dass sie das neue Material im Juni und Juli mit im Gepäck haben wird. Ein Konzert der Neuseeländerin ist jedes Mal eine besondere Erfahrung, ihre Auftritte sind theatralische Inszenierungen, in denen sie ihr Publikum mit auf eine Reise in ihre Welt der Musik nimmt. Eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Hier finden Sie mehr Informationen zur gesamten Tour.

Die taz verlost jeweils 1x2 Tickets für Konzerte am 19.06.2026 in Hamburg - Große Freiheit 36, am 21.06.2026 in Berlin - Huxleys Neue Welt und am 06.07.2026 München - Muffathalle.