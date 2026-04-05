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taz Talk zu transnationaler Repression Zensur ohne Grenzen

Wie autoritäre Regime versuchen, kritische Exilmedien in Deutschland mundtot zu machen und wie sie sich wehren. Ein Han Sens Asientalk in Kooperation mit der panterstiftung.

Eine Illustration von einem Mann mit einem Helm, auf dem "Press" steht. Er schreibt auf einen Block und sein Mund ist überstrichen - am Ende der Striche sieht man einen Panzer und ein Flugzeug.
Transnationale Berichterstattung wird von Autokratien unterdrückt Illustration: Yorgos Konstantinou

Bedroht, eingeschüchtert, verfolgt, blockiert, gehackt und zensiert: Journalisten und Journalistinnen von Exilmedien müssen auch in Deutschland immer wieder um ihre Presse- und Meinungsfreiheit kämpfen, weil sie auch hier nicht vor Angriffen aus dem Heimatland sicher sind.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mo. 04.05.2026, 19 Uhr

Einlass: 18.30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Die grenzüberschreitende Digitalisierung ermöglicht autoritären und diktatorischen Regimen mittels gezielter Angriffe auf Webseiten und Social Media Kanälen, sowie durch den Einsatz von Überwachungssoftware eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu unterdrücken. Einher geht diese transnationale Repression oft mit Druck auf Verwandte im Herkunftsland sowie durch Schikanen der in Deutschland Lebenden durch die jeweiligen Botschaften.

Transnationale Repression ist dabei nicht nur eine individuelle Bedrohung der Betroffenen, sondern auch eine Herausforderung für die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Wie gehen Betroffene damit um? Wie können sie unterstützt werden? Welche Gegenstrategien gibt es Deutschland? Wo herrscht Handlungsbedarf beim Gesetzgeber, bei den Behörden und den Journalistenverbänden?

Diskussion mit:

🐾 Hannah Neumann, Europaabgeordnete aus Berlin-Lichtenberg, EP-Berichterstatterin zu transnationaler Repression

🐾 Trung Kho Le, Chefredakteur der vietnamesischsprachigen Nachrichtenwebseite thoibao.de in Berlin

🐾 Leyla Mustafayeva, Chefredakteurin der unabhängigen aserbaidschanischen Medienwebseite Qazetci in Berlin

Moderation:

🐾 Sven Hansen, Asienredakteur der taz und Kurator von Han Sens Asientalk

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