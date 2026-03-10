taz zahl ich im Februar 2026 Zuerst die gute Nachricht, oder die schlechte?

Für das solidarische Bezahlen war der Februar ein zwiegespaltener Monat. Mit 561 Neuzugängen lagen die Anmeldungen nach einem sehr guten halben Jahr nur noch im Durchschnitt und deutlich niedriger und als in den Vormonaten. Dafür wurde mit 365.766 Euro ein neuer Einnahmenrekord aufgestellt.

Leider haben sich die sehr hohen monatlichen Anmeldezahlen der vorausgegangenen sechs Monate nicht fortgesetzt. Sie sanken auf durchschnittliche 561 Anmeldungen. (536 Unterstützer:innen meldeten sich zwischen dem März 2015 und Februar 2026 im Schnitt pro Monat an.)

Abzüglich der 362 Mitgliedschaften, die im Februar endeten, wuchs die Freizahl-Community nur um 199 Mitglieder. Dies ist der niedrigste Wert seit Juni 2025. Zwar ist der Februar kürzer als andere Monate, doch auch bei den Anmeldungen pro Tag schnitt er mit 20,04 vergleichsweise schlecht ab (Januar: 29,03).

Bei den Einnahmen zählen aber natürlich nicht nur die Anmeldungen der jüngsten Vergangenheit, sondern auch die Communitygröße insgesamt, und wie viel jedes Mitglied im Schnitt beisteuert. In dieser Hinsicht profitierte das Februar-Ergebnis deutlich von den Vormonaten. Mit 365.765,59 Euro wurden erneut Rekordeinnahmen erzielt. Das ist bemerkenswert, denn meist sind die Einnahmen im Februar etwas niedriger als im Januar.

Obwohl die Einnahmen über Spontanzahlungen im Vergleich zum Januar um fast 7.000 Euro auf 19.823,68 Euro sanken, stiegen die Gesamteinnahmen um beinahe 7.700 Euro.

Eine Zunahme der regelmäßigen Beiträge um 14.500 Euro auf 345.843,67 Euro machte dies möglich. Diese Entwicklung ist auch auf erfolgreiche Bemühungen zurückzuführen, die frei wählbaren Beiträge im Durchschnitt anzuheben. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Durchschnittsbeitrag um 0,21 Euro auf 6,58 Euro gestiegen.

Wir freuen uns, dass sich weiterhin Menschen für unsere Idee des freiwilligen Bezahlens begeistern und die Community der Freizahler:innen stetig wächst. Vielen Dank, an alle neuen und langjährigen Unterstützer:innen!