taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Der Kampf in den Köpfen

TikTok, Instagram und Co. prägen den Alltag von Kindern und Jugendlichen – mit Folgen, die weit über Fragen von Bildschirmzeit oder Mediensucht hinausgehen. Die Bildungsexpertin Nina Kolleck analysiert, wie soziale Netzwerke soziale Beziehungen, politische Haltungen und die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beeinflussen.

Von Inhalten, die Suizid verherrlichen, über riskante Online-Challenges bis hin zu Influencern, die ein autoritäres Männerbild propagieren, zeigen sich die Gefahren digitaler Plattformen in ihrer ganzen Breite. In ihrem neuen Buch „Der Kampf in den Köpfen“ macht Kolleck deutlich, wie algorithmische Steuerung gezielt emotionale Bedürfnisse ausnutzt, Desinformation verstärkt und extremistische Inhalte verbreitet – mit langfristigen Auswirkungen auf Denken und Verhalten.

Besonders kritisch ist, dass soziale Medien zunehmend Erziehungs- und Bildungsfunktionen übernehmen. Kolleck warnt vor den Folgen für Gehirnaktivität und soziale Entwicklung – und plädiert dafür, die politischen und ökonomischen Mechanismen von Social Media offenzulegen. Denn der Schutz von Kindern im digitalen Raum ist keine private Aufgabe, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung.

Der Kampf in den Köpfen – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Nina Kolleck ist Bildungsforscherin und Politikwissenschaftlerin. Seit 2023 lehrt sie als Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Universität Potsdam. Für ihre Forschung wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Europäischen Forschungsrat und der Max-Planck-Gesellschaft. Ihr neues Buch „Der Kampf in den Köpfen“ erscheint im Rowohlt Verlag.

🐾 Ulrike Winkelmann ist seit Sommer 2020 Chefredakteurin der taz und moderiert diesen Talk. Zuvor arbeitete sie als Politikredakteurin beim Deutschlandfunk und war lange in leitenden Funktionen für die taz tätig. 2010/11 leitete sie zudem die Politikredaktion der Wochenzeitung der Freitag.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 20.03.2026, 17:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Literarischer Frühjahrsimpuls Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung