taz bleibt nahbar Ökologischer Weihnachtsmarkt Hamburg

Mit tazler:innen sprechen und eine Tasse tazpresso genießen, während sich das Glücksrad dreht: Treffen Sie die taz in Hamburg-Barmbek, live und in Farbe.

Hat der Weihnachtsmann seinen Sack etwa beim Öko-Weihnachtsmarkt liegen gelassen? Foto: Julia Molin

Für die taz geht ein besonderes Jahr zu Ende. Vieles drehte sich bei uns um den 17. Oktober 2025, die sogenannte Seitenwende. Seitdem erscheint die taz gedruckt nur noch in Form der wochentaz ‒ ansonsten digital.

Wann: Fr., 28.11. 14 - 17 Uhr, Sa 29.11. 10-19 Uhr, So., 30.11. 10-18 Uhr

Wo: Museum für Arbeit, Wiesendamm 3, Hamburg-Barmbek, Alte Fabrik, 1. OG

*Hinweis: Das Eintrittsgeld für den Indoor-Weihnachtsmarkt beträgt 5€/Tag und beinhaltet auch den Eintritt zur Sonderausstellung des Museums.

Es gab Ärger, Frust und Wehmut über diese Entscheidung, aber auch Neugier, Zuspruch und der Großteil unserer Leser:innenschaft bleibt uns treu. Dafür möchten wir Ihnen danken und mit Ihnen ins Gespräch kommen, so persönlich und nah wie es nur bei der taz passiert.

Die taz auf dem Öko-Weihnachtsmarkt: tazpresso, Gewinne, Hilfe mit der App

Auch dieses Jahr baut die taz wieder ihren Stand auf dem Öko-Weihnachtsmarkt im Museum für Arbeit in Hamburg-Barmbek auf. Kommen Sie vorbei und drehen Sie an unserem taz-Glücksrad, bei uns gibt es keine Nieten. Abonnent:innen und Genoss:innen erhalten von uns eine kostenlose Tasse tazpresso und können sich vor Ort mit unseren leckeren taz-Brownies und Kaffee für Zuhause versorgen.

Sie haben noch Fragen oder Probleme im Umgang mit der taz App und könnten Unterstützung gebrauchen? Wir helfen Ihnen! taz-Kolleg:innen aus der Produktentwicklung und Redaktion sind vor Ort und helfen gern. Sie können dann auch live die taz App zusammen mit uns ausprobieren. Bitte bringen Sie dazu Ihr Endgerät und Ihre Abo-Zugangsdaten mit.

