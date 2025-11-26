Jetzt in der Verlosung Divanhana live erleben

Die Band Divanhana zählt seit 15 Jahren zu den wichtigsten Botschaftern des Sevdah, jener tiefgründigen Musiktradition Bosnien-Herzegowinas, die oft von Sehnsucht, verlorener Liebe und Nostalgie erzählt – eine emotionale Verwandte von Fado oder Morna.

Das neue Album RADIO SEVDAH ist am 17.10.25 erschienen.

Gestaltet ist es wie ein Radioprogramm: mit Jingles, Moderationen und musikalischen Übergängen, die Vergangenheit und Gegenwart verbinden. Traditionelle Sevdalinkas stehen neben neuen Eigenkompositionen, die Divanhana mit ihrer typischen Mischung aus Jazz, Klassik, Folk, Pop und Elektronik in die Gegenwart führen.

Die neue Stimme der Band, Sängerin Selma Droce, prägt das Album entscheidend. Zwischen Zartheit und Leidenschaft interpretiert sie sowohl Klassiker als auch neue Stücke.

