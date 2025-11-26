piwik no script img

Jetzt in der Verlosung Divanhana live erleben

Wie schon im vergangenen Jahr tourt die Band auch 2025 wieder durch den deutschsprachigen Raum. Die taz verlost 2x2 Freikarten für das Konzert am 26. November 2025 im Kesselhaus Berlin.

Ein Gruppenbild mit den Mitgliedern der Band Divanhana
Seit 15 Jahren Botschafterin des Sevdah, nun mit neuer Stimme: die Band Divahana Foto: Cat Norman Tahirović

Die Band Divanhana zählt seit 15 Jahren zu den wichtigsten Botschaftern des Sevdah, jener tiefgründigen Musiktradition Bosnien-Herzegowinas, die oft von Sehnsucht, verlorener Liebe und Nostalgie erzählt – eine emotionale Verwandte von Fado oder Morna.

Das neue Album RADIO SEVDAH ist am 17.10.25 erschienen.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Divanhana“ im Betreff an.

Einsendeschluss ist Montag der 17.11.2025 um 10 Uhr.

Gestaltet ist es wie ein Radioprogramm: mit Jingles, Moderationen und musikalischen Übergängen, die Vergangenheit und Gegenwart verbinden. Traditionelle Sevdalinkas stehen neben neuen Eigenkompositionen, die Divanhana mit ihrer typischen Mischung aus Jazz, Klassik, Folk, Pop und Elektronik in die Gegenwart führen.

Die neue Stimme der Band, Sängerin Selma Droce, prägt das Album entscheidend. Zwischen Zartheit und Leidenschaft interpretiert sie sowohl Klassiker als auch neue Stücke.

