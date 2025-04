taz Queer Talk Wie queer ist das denn?

Keine soziale Bewegung war in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreicher als die der LGBTI*-Menschen. Höhepunkt war 2017 die Entbiologisierung der Eheparagraphen, sodass auch homosexuelle Paare heiraten konnten. Das Selbstbestimmungsgesetz, das die Ampel-Regierung im vorigen Jahr beschloss, war und ist bis heute umstritten, nicht nur von konservativer, sondern auch von linker und feministischer Seite.

Veranstaltungsinformation Wann: Di., 22.04.2025, 19:00 Uhr Wo: Im Livestream

Wo steht „Queer“ heute? Wie steht es um weitere reformerische Schritte im Politischen? Was steht im schwarz-roten Koalitionsvertrag der Regierung Friedrich Merz‘? Warum hat sich die Lage queerer Menschen, sowieso seit langem im Russland Wladimir Putins, neuerdings auch in den USA seit der Regentschaft Donald Trumps so verschlechtert?

Dies sind Fragen, die in diesem taz Queer Talk in Kooperation mit der Initiative Queer Nations erörtert werden.

Ein Queer Talk mit:

🐾 Till Randolf Amelung ist Publizist und Autor, u.a. im „Jahrbuch Sexualitäten“, außerdem ist er Kritiker des Selbstbestimmungsgesetzes. Er ist Trans*mann.

🐾 Manuela Torelli ist eine in München lebende lesbische Psychoanalytikerin.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk. Er ist taz-Redakteur, Kurator des taz lab und Autor verschiedener Bücher, etwa zur Identitätspolitik und zur Berliner Sonnenallee nach dem 7. Oktober.

Dies ist ein taz Queer Talk in freundlicher Kooperation mit der Initiative Queer Nations.

