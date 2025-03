Lesungen & Livemusik LOST IN MUSIC

IT‘S A HARDCORE NIGHT nannte sich eine Münchener Veranstaltungsreihe, bei der Autor*innen, Schauspieler*innen und Prominente Texte aus ihren Lieblingsbücher des damals noch existierenden Labels Heyne Hardcore vorlasen, dazu musizierten im fliegenden Wechsel lokale Musiker*innen und Bands und danach wurde gemeinsam getanzt.

Veranstaltungsinformation Wann: Fr., 30.05.2025 20 Uhr Einlass: 19 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin ----------------------------------------------- Eintritt: 20€ / solidarisch 25€

Kurz vor der Coronapause ging es damit auch bundesweit erfolgreich auf Tournee, dann wurde der Stecker gezogen. Heyne Hardcore ist mittlerweile Geschichte. Doch jetzt bringt der damalige Verlagsleiter und Initiator der Veranstaltungsreihe Markus Naegele (als Musiker und DJ auch bekannt als Don Marco) unter dem Motto LOST IN MUSIC wieder zusammen, was zusammengehört. Nachdem LOST IN MUSIC in München und Hamburg bereits für Furore gesorgt hat, steht jetzt Berlin auf dem Programm.

Der Titel LOST IN MUSIC (nach dem Buch von Giles Smith) gibt die Richtung vor - an diesem Abend dreht sich alles um die Musik!

Briefe, (auto-)biografische Texte, Artikel, Romanauszüge aus der weiten Welt der Popmusik. Vorgelesen von Autor*innen, Musiker*innen, Moderator*innen, Schauspieler*innen.

Dazu gibt es im fliegenden Wechsel Livemusik, aber nicht irgendwelche, nein, bei LOST IN MUSIC geht es nicht zuletzt auch um die hohe Kunst der Coverversion, vorgetragen von lokalen Acts. Anschließend legen DJs ihre Lieblingsplatten auf, es darf gefeiert werden.