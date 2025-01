taz lab Infobrief #2 Produktion, Organisation - wird schon!

Liebe Freund*innen des taz labs,

der Startschuss hat geknallt, die kreativen Mühlen der Programmredaktion mahlen fleißig und wir im Eventteam des taz lab 2025 stellen uns die alten Fragen: Was wird es zu essen geben? Wo findet der Shiatsu-Massage-Pavillon seinen Platz – und hat jemand die taz-Tischdecken im Lager gesehen?

Einer Sache sind wir uns jedoch jetzt schon sicher: Das Preismodell bleibt politisch und Sie entscheiden selbst. Leicht erhöht liegt unser diesjähriges Dreigespann bei 60 Euro fürs reguläre Segment, 25 Euro als ermäßigtes Angebot und bei 100 Euro für das politische Ticket – so ziehen die finanziell stärkeren diejenigen in die Publikumsreihen des taz lab 2025, die mit weniger auskommen müssen.

Tickets gibt es hier und wir freuen uns auf Sie. Durch den Kauf erhalten Sie einen Zugang vor Ort, zum Stream und in die Mediathek zum Nachschauen, falls auf dem taz lab mehrere spannende Vorträge gleichzeitig laufen.

Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Ich bin Louisa Zennia, zum ersten Mal dabei. Im vorigen Jahr, beim taz lab unter dem Motto „Alles Osten. Oder was?“ habe ich zwar schon mitgemacht, damals noch als Kommentarmoderatorin. Jetzt fungiere ich als Verbindung zwischen dem Redaktionsteam und den Produktionsräumen des taz lab. Das heißt, ich arbeite hauptsächlich an der Umsetzung der Veranstaltung, habe aber einen Fuß in der Tür zur Redaktion.

Was wird es dieses Jahr am 26. April geben?

Noch ist der Himmel grau und die Bäume kahl, der Januar in Berlin gibt momentan wirklich sein Bestes, um besonders karg zu wirken. Doch mit einer Vision von einem frühlingshaften Tag im April kreieren Produktionsleiter Henning Ziegler und ich für Sie eine Festivalatmosphäre, von der wir alle mitten im Winter nur träumen können.

Zwischen politischen Panels und Diskussionen wird gegrillt, gespielt, gequatscht und getrunken. In kreativen Workshops können neue Fertigkeiten ausprobiert, Debattenstrategien gegen rechte Theorien erlernt und sogar eigene T-Shirts bedruckt werden. Wem die Anreise zu weit ist, der kann das taz lab digital verfolgen, da wir vier unserer Bühnen live im Stream übertragen. Wenn Sie uns bei den Vorbereitungen online begleiten möchten, ist das jetzt auch auf den Sozialen Netzwerken Mastodon und Bluesky möglich, auch auf X sind wir noch präsent.

Fällt Ihnen eine Person ein, die zum Thema „weiter/machen - jenseits der Empörung“ auf gar keinen Fall fehlen darf? Haben Sie eine Idee für ein spannendes Format, das auf dem taz lab stattfinden soll? Schreiben Sie uns gerne eine Mail.

Wir sagen jetzt schon Danke

Hören Sie eigentlich Podcasts? Bei mir laufen die trendigen Audioformate ja mittlerweile auch privat als Dauersendung im Hintergrund. Egal ob True Crime, Comedy oder Kurznachrichten – ich lasse mich von Podcasts unterhalten, informieren und auch ein wenig gruseln. Daher wurde mir die Aufgabe zuteil, die Podcastbühne zu kuratieren. Es soll eine Mischung aus Literatur-, Politik-, aber auch ein paar Lifestyleformaten werden.

Auch vielen Dank an Sie, unsere Infobrief-Leser:innen. In der vergangenen Woche erreichten uns bereits zahlreiche Vorschläge zu möglichen Referierenden und Panelideen. Und ein paar unserer eigenen Wünsche ließen sich auch schon erfüllen, so werden Robert Habeck, Luisa Neubauer, der Landtagsabgeordnete für die Linke in Leipzig Nam Duy Nguyen und Uschi Jonas vom Recherchenetzwerk Correctiv zu Gast sein.

Der wunderbaren Gisèle Pelicot ist es leider aufgrund des eingeleiteten Berufungsverfahrens nicht möglich, als Speakerin auf dem taz lab 2025 aufzutreten. Wir wünschen ihr viel Kraft und ein baldiges Ende der Prozesstage.

Mit besten Grüßen im Namen der Abteilung Marketing, Kommunikation & Kreation

Louisa Zennia