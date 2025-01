Zuwachs für Podcastereihe Freie Rede Queerly Beloved: Rom:nja Widerstand im Wandel der Zeit

Journalistin Melania Swiontek Brzezinski und ehemalige “Katerfrühstück” Hostess Ann Toma-Toader nehmen die Geschichte der Rom:nja und Sinti:zze unter die Lupe. Dabei schauen sie besonders auf den Aktivismus, Widerstand und Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit, der seit dem 15. Jahrhundert, bis heute andauert.

Mit vielen, spannenden Gäst:innen möchten sie eine Vielfalt an Perspektiven bieten und dabei besonders ein Augenmerk auf queere Identitäten in der Community legen, die schon immer Teil der Geschichte waren, jedoch vergessen oder verdrängt wurden. Freut euch also auf Fragen wie: Welche Maßnahmen ergriff Deutschland seit der NS-Zeit, um die Aufarbeitung des Porajmos zu ermöglichen? Was haben Cher und Nosferatu mit Antiromaismus und Antisintiismus gemeinsam? Und was bedeutet Ake Dikhea?

Die neue Folgen erscheinen am 18./19.01.; 01.02.; 15.02.; 01.03. und am 15.03. Diese findet ihr in dieser Playlist des Podcasts “Freie Rede” der taz Panter Stiftung. “Queerly Beloved: Rom:nja Widerstand im Wandel der Zeit” wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von n-Ost.