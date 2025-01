taz Genossenschaft 2025 fordert unser Engagement

2025 wird politisch, gesellschaftlich und global ein Jahr voller Weichenstellungen. In Deutschland blicken wir auf die Bundestagswahl, deren Ausgang maßgeblich beeinflussen wird, wie unsere Gesellschaft mit den großen Herausforderungen der Gegenwart umgeht: Klimakrise, soziale Gerechtigkeit, digitale Transformation. Zugleich wird in den USA im Januar ein Präsident vereidigt, dessen Name allein schon für Konflikte und Polarisierung steht: Donald Trump.

Diese Entwicklungen haben natio­nale und globale Auswirkungen. Hinzu kommen drängende Krisen wie die Lage in Syrien, der Israel-Palästina-Konflikt und der Krieg in der Ukraine. Diese Konflikte prägen nicht nur die Außenpolitik, sondern werfen grundlegende Fragen auf, wie wir als globale Gemeinschaft mit Frieden und Menschlichkeit umgehen. In dieser Zeit ist unabhängiger Journalismus wichtiger denn je. Die taz bleibt eine kritische, unabhängige Stimme. Um diese Arbeit weiterhin leisten zu können, braucht es eine starke, verlässliche Basis: Sie.

Die Bundestagswahl wird von der taz intensiv begleitet. Wir werden kritisch hinterfragen, welche Visionen die Parteien für die Zukunft haben. Was passiert mit den Klima­zielen? Wie steht es um den sozialen Zusammenhalt? Wie gehen wir mit einer Welt um, in der geopolitische Spannungen zunehmen? Diese Fragen stellen wir – auch Sie wollen Antworten darauf.

Unser Ziel: 25.000 Ge­nos­s*in­nen in 2025

Wir wissen, wir schaffen das nur mit einer starken Gemeinschaft. Bis Ende 2025 wollen wir 25.000 Mitglieder in der taz Genossenschaft vereinen. Denn wir alle spüren, es geht in den nächsten Jahren darum, das Erreichte zu bewahren und den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. Auf je­de*r von Ihnen kommt es an.

Jedes neue Mitglied stärkt unsere Basis. Um langfristig erfolgreich zu sein, brauchen wir Engagierte aller Altersstufen. Wir möchten junge Menschen für die taz und das genossenschaftliche Prinzip begeistern. Dafür brauchen wir die Unterstützung unserer langjährigen Mitglieder. Ein Generationenvertrag in der Genossenschaft ist unser Wunsch – alle werden gebraucht: Jung und Alt.

Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. Begeistern Sie Ihr Umfeld für die taz oder ermöglichen Sie jungen Menschen den Beitritt mit einem geschenkten Genossenschaftsanteil.

2025 wird uns politisch, gesellschaftlich und als Gemeinschaft fordern. Doch es bietet Chancen: zusammenzuhalten, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Wenn wir am Ende des Jahres 25.000 Ge­nos­s*in­nen zählen, wird das nicht nur ein Erfolg für die taz sein, sondern ein Zeichen, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Lassen Sie uns dieses Jahr mit Mut, Engagement und einem klaren Ziel angehen: die Stärkung unabhängiger, kritischer Berichterstattung, die unsere Zukunft gestaltet.

Vielen Dank, dass Sie mit uns diesen Weg gehen!

Lana Wittig ist seit 2023 Geschäftsleiterin der taz Genossenschaft. Sie erreichen sie unter lw@taz.de