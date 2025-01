taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Klapper

Sommer 2011. Klapper, 16 Jahre alt, verbringt die Ferien allein vor seinem Computer. Doch am ersten Schultag tritt Bär in sein Leben. Sie ist groß, stark und unbeirrt von sozialen Konventionen – die Erste, die Klapper nicht wie einen Außenseiter behandelt. Der introvertierte Gamer mit langen Haaren und knirschenden Gelenken findet in ihr eine Verbündete, die seine Leidenschaft fürs Zocken teilt und ihm Stärke vermittelt.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 27. 3.2025, 16:15 Uhr Wo: Standnummer tba Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Während ihre Freundschaft wächst, entwickelt Klapper Gefühle für Bär. Doch ein schicksalhafter Tag rückt näher und verändert alles. Jahre später bringen die Erinnerungen an diesen Sommer sein geordnetes Leben ins Wanken.

Mit Zitroneneistee, Counter-Strike und Kollegah-Lyrics erzählt "Klapper" von Freundschaft, Verlust und den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Ein packendes Porträt über toxische Männlichkeit und die Suche nach Identität zwischen virtueller und realer Welt.

Klapper – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Kurt Prödel ist Künstler und Autor. Er drehte Rap-Musikvideos, produzierte Hörbücher und trat in der Late-Night-Show "Studio Schmitt" auf. Er ist Schlagzeuger der Punkband The Screenshots. "KLAPPER" ist sein literarisches Debüt und erscheint am 30.01.2025 im Ullstein Verlag. Er lebt und arbeitet in Köln.

🐾 Doris Akrap moderiert diesen taz Talk. Sie ist Ressortleiterin des Gesellschaftsteils der taz ist. Seit 2008 Redakteurin, Autorin und Kolumnistin der taz. Publizistin, Jurorin, Moderatorin, Boardmitglied im Pen Berlin.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de