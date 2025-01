taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Als wäre es vorbei

Was macht der Krieg mit unseren Bildern, unserem Sehen und den Menschen, die ihn erleben oder beobachten? Katja Petrowskaja hat zwischen Februar 2022 und Herbst 2024 mit ihren Fotokolumnen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine Chronik des Krieges in der Ukraine geschaffen.

Ihre Erzählung beginnt vor dem Kriegsanbruch – in einer georgischen Landschaft entlang der Großen Heerstraße. Tiere streifen umher, Kriegsgefahr liegt in der Luft. Dann der Schrei: „Mein Kiew!“ Der Krieg dringt brutal in die Realität ein, verändert den Alltag und den Blick auf die Welt.

Man sieht lächelnde Gesichter auf den Fotos und fragt sich, ob diese Menschen heute noch leben. Ein Mann steht in einem Loch auf der Straße, als würde er den Tod wie ein Kleidungsstück anprobieren. Ein blasses Mädchen lehnt sich an eine ältere Frau – das Bild erzählt von Grauen und unerwarteten Wundern. Krieg macht auch das Unvorstellbare denk- und erfahrbar. Auch Wunder.

Als wäre es vorbei. Texte aus dem Krieg – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Katja Petrowskaja lebt seit 1999 in Berlin. Sie studierte in Tartu, Stanford und Moskau Literaturwissenschaft und ist als Journalistin für deutsch- und russischsprachige Medien tätig. Ihr literarisches Debüt „Vielleicht Esther“ (2014) wurde in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Sie lebt in Tbilissi und Berlin.

🐾 Andreas Fanizadeh moderiert diesen taz Talk. Er ist Kulturpolitischer Chefkorrespondent der taz und war von Oktober 2007 bis August 2024 Leiter des Kulturressorts der taz.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de