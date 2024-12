taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Ginsterburg

Alltag in Ginsterburg: Leid und Profit liegen nach der Machtergreifung nah beieinander, während die Mehrheit versucht, sich mit den neuen Verhältnissen zu arrangieren. Hinter der trügerischen Normalität lauert jedoch der Abgrund. Platziert in den Jahren zwischen 1935 und 1945, entsteht ein vielschichtiges Bild von Liebe, Familie, Freundschaft und den sehr individuellen Verstrickungen der Menschen.

Der junge Lothar träumt davon, eines Tages zu fliegen. Doch dieser Wunsch führt ihn direkt in die Fänge die Hitlerjugend. Seine Mutter Merle, skeptisch gegenüber der neuen Zeit, steht den Veränderungen hilflos gegenüber – sei es in ihrer Buchhandlung oder in Gesprächen mit Eugen, einem Redakteur der Lokalzeitung. Während einige schweigen, nutzen andere die Gelegenheit für ihren eigenen Aufstieg: Aus dem Blumenhändler wird ein Kreisleiter, ein Fabrikant bereichert sich und einem Arzt eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten.

Doch der Krieg bleibt nicht fern. Er hinterlässt Spuren in den Beziehungen, den Seelen der Menschen und schließlich in der Stadt selbst, die ein britischer Bomberpilot unaufhaltsam ins Visier nimmt. Ein atmosphärischer Roman, der den Mikrokosmos Ginsterburg mit großer Intensität erfasst.

Ginsterburg – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Arno Frank, ist Publizist und arbeitet als freier Journalist vor allem für den SPIEGEL, die taz und den Deutschlandfunk. Er lebt in Wiesbaden. Zuletzt erschienen von ihm die Romane So, und jetzt kommst du (2017) und Seemann vom Siebener (2023).

🐾 Klaus Hillenbrand, moderiert diesen taz Talk. Er ist Mitarbeiter der taz und Buchautor. Seine Themenschwerpunkte sind Zeitgeschichte und der Nahe Osten. Hillenbrand ist Autor mehrerer Bücher zur NS-Geschichte und Judenverfolgung.

