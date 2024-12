taz Talk der taz Panter Stiftung Proteste in Georgien

Am 29. November kündigte die georgische Regierung an, den EU-Beitrittsprozess bis 2028 auszusetzen. Als Reaktion darauf gingen die Menschen in Georgien auf die Straße. Die Polizei und Sondereinheiten setzten Gewalt gegen die Demonstrierenden ein – es kam zu Schlägen, Festnahmen und dem Einsatz von Wasserwerfern. Doch der Kampf für Demokratie und eine europäische Zukunft Georgiens geht weiter. Aus Moskau hieß es, dass man „Parallelen“ zur proeuropäischen Revolution in Kyjiw sehe.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 17.12.24, 18:30 Uhr Einlass: 17:30 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin ----------------------------------------------- Eintritt frei, Spenden erbeten unter: taz.de/spenden und mit möglichen Zwecken: Osteuropa-Projekte ----------------------------------------------- Platzreservierung erforderlich Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Die Kantinenveranstaltung wird live auf YouTube gestreamt. minHeightToScrollBackOnCloseReadmore){ setTimeout(function() { $el.closest('.module').style.scrollMarginTop = '47px'; $el.closest('.module').scrollIntoView({ block: 'start' }); }, readMoreAnimationTime); }; " class="link icon-link-wrapper textlink show_hide is-align-items-center is-flex mgt-medium typo-link-grey-onpage" :aria-expanded="show === true" aria-controls="accordion-panel-79tcswlzpa6" :class="{ 'show true': show === true, 'show false': show !== true }" id="accordion-header-79tcswlzpa6">

Was können wir in Europa, vor allem in Deutschland, tun und warum? Wie können wir Georgiens Zukunft unterstützen? Wie könnte die Situation in Georgien Einfluss auf andere postsowjetische Länder in Osteuropa nehmen? Über diese Fragen möchten wir mit unseren Gästen gemeinsam diskutieren.

Zu Gast im Talk:

🐾 Nino Haratischwili ist georgische Schriftstellerin und Theaterregisseurin, zählt zu den bedeutendsten Stimmen der europäischen Literaturszene. Ihre Werke thematisieren georgische Geschichte, Identität und die Herausforderungen des post-sowjetischen Raums, oft im Kontext von Unterdrückung und persönlicher Freiheit.

🐾 Dr. Nils Schmid ist Minister a.D., Mitglied des Deutschen Bundestages. Er ist seit 2028 Außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP) sowie Mitglied des Beirates des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien (ZOIS) in Berlin.

🐾 Dr. Tigran Petrosyan moderiert den Talk. Er ist Journalist, und war als Reporter in Osteuropa und vor kurzem in Georgien unterwegs. Er hat Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften mit Fokus auf Medien promoviert. Er leitet die Osteuropa Projekte der taz Panter Stiftung.

Der postsowjetische Raum ist ein Schwerpunktgebiet der taz Panter Stiftung. Der Talk findet auf Deutsch statt und ist eine Veranstaltung der taz Panter Stiftung.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung