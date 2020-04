Was fehlt... : ... die kranke Zahnfee

„Kann die Zahnfee immer noch kommen, wenn ich einen Zahn verliere?“, fragte das Mädchen Ava aus Los Angeles per Videonachricht den Immunologen, der als Gast in einer Show des US-Schauspielers Will Smith zugeschaltet war. Der Arzt versicherte dem Kind kompetent: „Um die Zahnfee musst du dir keine Sorgen machen.“

Der medizinische Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, hat dem Mädchen in der Corona-Krise eine große Sorge genommen: Der Virologe versicherte der siebenjährigen Ava, die Zahnfee könne sich nicht mit dem Coronavirus anstecken. Ava solle ihren Milchzahn einfach unter ihr Kopfkissen legen, riet Fauci. „Ich garantiere dir, dass die Zahnfee sich nicht ansteckt und nicht krank wird.“

Wenn Kinder in den USA einen Milchzahn verlieren und unter ihr Kissen legen, finden sie dem Brauch zufolge dort am nächsten Tag ein Geld-Geschenk – daran kann auch eine Pandemie nichts rütteln. Fauci leitet das US-Institut für Allergien und Infektionskrankheiten, kann deshalb bestätigen: Die Zahnfee, wie übrigens auch der Weihnachtsmann und der Osterhase, kann nicht an Covid-19 erkranken. Der 79-Jährige ist in der Krise als Berater von Präsident Donald Trump bekannt geworden. (taz/afp)