Genossenschaftsversammlung 2023 : Mit der Extraportion Liebe

Ein Blick hinter die Kulissen, kurz vor dem 16. September, dem Tag der Genossenschaftsversammlung.

taz Genossenschaft | Irene rennt aufgeregt durch unsere Räume, Conrad kommt morgens vor halb zehn ins Büro, und von Jana kriegt man hinter ihren zwei Bildschirmen gar nichts mehr mit. Was ist da los, beim Geno-Team?

Ich sag’s Ihnen, die Generalversammlung steht an und in den letzten Wochen vor der Veranstaltung steht bei uns alles Kopf. Es wird an allen Ecken und Enden gerödelt. Unsere Eventmanagerin Irene hat alle Fäden in der Hand. Seit Wochen koordiniert sie die Gewerke und die Kolleg*innen, bestellt Deko, plant Abläufe und hat trotzdem immer einen frechen Spruch parat. Sie darf das. Sie ist die Eventkönigin.

Jana, unsere Projektmanagerin, kümmert sich um die Details. Dank ihr vergessen wir für unser wichtigstes Event (hoffentlich) nichts. Sie sitzt über Tabellen, liest Artikel, Einladungen und Drucksachen quer und ihrem wachsamen Auge und wasserdichten Gedächtnis rutscht dabei nichts durch.

Packstraße in Marke Eigenbau

Conrad ist unser Hahn im Korb und Meister der Daten. Wenn Sie einen Brief oder eine E-Mail von uns bekommen, dann steckt Conrad dahinter. Er sorgt auch dafür, dass alles fertig gepackt und pünktlich im Festsaal Kreuzberg ist. Gerade bastelt Conrad an einer Packstraße in unserem Besprechungsraum, dafür wird kreativ alles verwendet, was ihm unter die Finger kommt, von Garderobenstange bis Bücherregal. Egal, es funktioniert.

Lina, Social-Media-Managerin, und Julia, Marketing-Managerin, sieht man fast nur noch im Doppelpack. Die Kreativallianz nimmt sich jeglicher Design- und Kommunikationsherausforderung an und meistert sie mit Bravour. Immer mit der Extraportion Liebe für unsere Genoss*innen.

Helena, unsere Werkstudentin, und Tine, unsere längste Mitarbeiterin im Geno-Team, halten in stoischer Ruhe den Laden am Laufen während alle im Ausnahmezustand sind.

Beweg was! Unser Motto für die Genoversammlung

Und ich, ich versuche Schritt zu halten mit dem Spitzenteam. Ich laufe durchs Haus und mobilisiere die tazler*innen, hole Unterstützung ein, bastle an Präsentationen und bin aufgeregt ob des schönen Samstags, der uns bevorsteht.

Beim Team der taz Panter Stiftung sieht es ganz ähnlich aus: Konny, Dominique, Ole und Karla bereiten sich auf ihr 15. Jubiläum und den taz Panter Preis vor. Beides feiern wir zusammen auf der Genossenschaftsversammlung am 16. September im Berliner Festsaal. Und jetzt klingelt schon wieder das Telefon, bleibt nur zu sagen: Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!