Kampferprobt, in zahlreichen Konflikten im Einsatz: So vermarkten Rüstungskonzerne ihre Ware. Kriegsgebiete werden zunehmend zu Testfeldern für autonome Waffensysteme, Überwachungstechnologien und künstliche Intelligenz.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „AI“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 23.11.2026 um 10:00 Uhr.

Vom 27. bis 29. November findet im Kunstquartier Bethanien in Berlin die Konferenz "Testing Grounds: The Kill Cloud, AI & Migration Control" statt. Whistleblower:innen aus dem US-Militär, Wissenschaftler:innen und Künstler:innen kommen zusammen, um diesen mörderischen Komplex zu untersuchen.

Vom Kriegsgebiet an die Grenzen: Technologien der KI-basierten Datenerfassung, wie Gesichts- oder Bewegungserkennung, kommen auch im Migrationsregime zum Einsatz. Doch auch vor dem städtischen Raum machen sie nicht halt – wie die Debatte über die Einführung von „Predictive Policing“ in Berlin zeigt.

In diesem Klima des autoritären Umbaus versammelt das Disruption Network Lab unter anderem den NSA-Whistleblower Thomas Drake, den ehemaligen Drohnentechniker der US Air Force, Cian Westmoreland, den Investigativjournalisten Namir Shabibi sowie die KI-Forscherin und Künstlerin Tiara Roxanne, um den wachsenden Einsatz von KI im Militär und dessen Verflechtung mit Überwachungstechnologien zu diskutieren.

🐾 Das Disruption Network Lab verlost mit der taz 2x2 Freikarten für die gesamte Konferenz „Testing Grounds: The Kill Cloud, AI & Migration Control“.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: AI

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Die Veranstaltungen finden in englischer Sprache statt.