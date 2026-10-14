Der taz FUTURZWEI-Fragebogen Was hat Ihr Denken beeinflusst, Caroline Wahl?

taz FUTURZWEI | Caroline Wahl macht selten Halt. Die Bestsellerautorin hat nach „22 Bahnen“ mit „1999 Meter über dem Meer“ bereits ihren nächsten Hit produziert. Für taz FUTURZWEI ist sie – wahrscheinlich in einem Mercedes Benz – an den Strand gefahren.

taz FUTURZWEI: Was hat Ihr Denken beeinflusst?

Lesen und allein sein.

Wer hat Ihr Denken beeinflusst?

Mama und Papa.

Ihre Lieblingsdenkerin, die sonst niemand kennt?

Hier an der Stelle vielleicht mal kurz ein Gedanke zu diesen Fragebögen. Ich finde sie schlimm! Also nicht falsch verstehen: Ich lese die Antworten total gern, merke dabei aber doch des Öfteren, dass die Antwortenden nicht so gut wegkommen, weil sie eben möglichst originell und humorvoll auf teilweise echt schwierige Fragen antworten wollen und das oft in die Hose geht. Deswegen notiere ich die Antworten ganz schnell und ehrlich auf dem ausgedruckten Fragebogen, den ich mit an den Strand genommen habe. Ohne viel nachzudenken, damit das nicht in die Hose geht! Lieblingsdenkerin, die sonst niemand kennt: fällt mir gerade keine ein!

An welchem gefährlichen Gedanken denken Sie rum?

Manchmal, wenn ich mir Sorgen mache, weil wir ja alle gezwungenermaßen älter werden und früher oder später sterben, denke ich ganz kurz an eine Zukunft, in der meine Eltern nicht mehr da sind, und dann ist mir kotzübel und ich rufe sie an.

Bild: Linienland/taz FUTURZWEI Die neue taz FUTURZWEI taz FUTURZWEI, das Magazin für Zukunft – Ausgabe N°38: Wozu Männer? Jetzt im taz shop vorbestellen Patriarchat, Unterdrückung, Gewalt, Ehrenmorde, AfD: Wie geht untoxische Männlichkeit?. Mit: Güner Balcı, Caroline Wahl, Christina Clemm, Heike-Melba Fendel, Luisa Neubauer, Marcel Fratzscher, Wolf Lotter, Rainer Prohaska, Christian Schneider, Harald Welzer u. v. m..

Welche Diskussion ist komplett festgefahren?

Die ums Tempolimit auf der Autobahn.

Welche Position langweilt sie?

Alle Positionen zu künstlicher Intelligenz. Sie langweilen mich nicht, aber ich will sie nicht hören! Ich verschließe mich komplett vor ihnen. Ich will damit nichts zu tun haben und denke, dass der Zug eh abgefahren ist. Ignorant, ich weiß. Aber man darf ja wohl mal ignorant sein!

Welche drei Menschen der Zeitgeschichte würden sie zu einem Abendessen einladen wollen?

Franz Kafka, Ingeborg Bachmann, Reinhold Messner

Wen finden Sie gut, obwohl Ihre Peergroup ihn oder sie blöd findet?

Vielleicht Denis Scheck, aber eigentlich habe ich keine Peergroup.

Welche drei Bücher würden Sie als Deutschlehrer/-in lesen lassen?

Atemschaukel von Herta Müller, Der Prozeß von Franz Kafka und natürlich 22 Bahnen😉.

Welche Künstler/-innen sind auf der Höhe der entscheidenden Fragen?

Je ne sais pas!

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Die überschätzteste Figur der Gegenwart überhaupt?

Figur fällt mir jetzt keine ein, aber ich kenne das überschätzteste Getränk der Gegenwart! MATCHA! Dieser Matcha-Hype ist doch einfach nur ballaballa. Dieses grüne Gesöff schmeckt so ekelhaft und da bringen auch Strawberrys nichts!

Warum scheuen Linke den Humor?

Ich denke, viele Menschen scheuen Humor, weil richtig guter Humor, der mit Grenzen spielt, gefährlich ist und wehtut.

Wissen Sie, was Sie hoffen?

Hm.

Findet Sie das Glück?

Ja, schon.

Wem wären Sie lieber nie begegnet?

Manchen Autoren, deren Bücher ich geliebt habe.

Wann haben Sie aufgehört zu glauben, dass Sie klüger werden (oder glauben Sie es noch)?

Ich hoffe, dass ich noch lange glaube, dass ich Tag für Tag klüger werde, auch wenn es nicht stimmt.

Wenn Sie Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit? Ja oder nein?

Ich würde zumindest noch einmal eine Nacht drüber schlafen.

Wenn Sie und alle, die Sie kennen, tot sind – interessiert Sie dann die Weiterexistenz der Menschheit noch?

Ist das nicht ein Widerspruch? Schön wäre es.

Lernen Sie von einer Liebesbeziehung für die nächste?

Natürlich nicht! Wer tut das schon???

Worum geht es im Leben eigentlich?

Ein guter Mensch zu sein.

Gibt es zu viel des Guten?

Checke ich nicht.

Es gibt nur Gangster oder Trottel. Was sind Sie dann?

Doofe Frage!

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