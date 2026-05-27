Jetzt in der Verlosung Tickets für das Down by the River Festival

Zur runden Zahl gesellt sich ein rundes Live-Programm. Mit Ecken und Kanten. Mit weit gespannten Bögen und sich schließenden Kreisen. Langjährige Festival-Freund:innen spielen neben neuen Herzensbands.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Down by the River" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 29.06.2026 um 10:00 Uhr.

Ruppige Gitarren werden abgelöst von verspielter Elektronik. Hypnotischer Groove trifft auf schnodderigen Abriss-Beat, tiefsinnig Lyrisches auf ungeschönt Ehrliches. Es gibt liebenswerte Schluffigkeit, schrullige Theatralik, energetische Explosionen. Außerdem: eine interstellare Klanginstallation.

Und alles läuft zusammen auf den verschlungenen Pfaden des ://about blank. Sagt hey, hallo!, bleibt stehen für ein freudiges Wiedersehen oder ein neugieriges Kennenlernen.

Auf Hofbühne, Waldbühne und vor dem Wohnwagen entspinnt sich das eklektische Festival-Treiben zwischen Party und Politik, Straße und Weltraum, Elektronik und Akustik, Eingängigkeit und Exzentrik. Am Start elf Acts und drei Schauspiele: Newcomer:innen, die so neu sind, dass noch nicht einmal eine Suchmaschine sie findet. Und vertraute DBTR-Gesichter, die zum nostalgischen Schwelgen animieren.

Mehr Informationen zum Festival und Line-up gibt es hier.

Die taz verlost 2x2 Tickets für das Down by the River Festival am 05.07. im ://about blank (Garten), Markgrafendamm 24 c.