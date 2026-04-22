Vici über Online-Dating „Mein Traum ist es, jemanden im Supermarkt kennenzulernen“

taz: Vici, wie bist du dazu gekommen, Social Media Content zu machen?

Vici: Mein Umfeld hat mir immer geraten, was mit Entertainment zu machen. Schon in der Schule. Da stand ich viel auf Bühnen und habe moderiert. Aber die Boomergeneration hat mir eingeredet, das wäre Scheiße: Ich wäre vorlaut, müsste immer die Erste sein. Das hat mich verunsichert. Trotzdem habe ich es ausprobiert und war im Alter von 15 bis 20 Jahren Fitnesstrainerin und habe auf Bühnen Fitnesskurse gegeben.

taz: Wie kamst du von Fitness zum Thema Dating?

Vici: 2021 habe ich eine super freche Sprachmemo von ’nem Typen bekommen. Damit wollte ich was machen. Das war so unverschämt! Ich habe alle krassen Nachrichten, die ich bekommen habe, gesammelt und gedacht: So, das sind die Gründe warum wir single sind. Und ich habe sie dann veröffentlicht. Das erste Video hatte gleich zwei Millionen Views! Ich habe ADHS und dann erstmal Panik bekommen. Aber ich habe weitergemacht.

Bild: privat Ihre Inhalte richten sich vor allem an junge Frauen zwischen 16 und 30 Jahren – eine Generation, die sich zwischen Ghosting, Situationships, Self-Love und Alltagschaos bewegt und dabei versucht, ihren eigenen Weg zu finden. Victoria schafft es, diese Themen nahbar, unterhaltsam und gleichzeitig reflektiert zu erzählen.

taz: Datest du gerade?

Vici: Ja, ich begebe mich gerade wieder auf den Datingmarkt.

taz: Hast du selber Standards oder hohe Ansprüche?

Vici: Ich dachte immer, ich habe keine Standards, aber in letzter Zeit hat sich ein bestimmter Typ herauskristallisiert. Ich achte tatsächlich wenig auf Oberflächlichkeiten. Aber ich gucke absurderweise auf Zähne. Generell wichtig ist mir, was Typen in ihr Profil schreiben. Wenn mich das auf eine witzige Art abholt, dann bin ich dabei.

taz: Was zum Beispiel?

Vici: Wenn er sagt, ich bin lustiger als er. Er kann meine Augen noch so schön finden, das juckt mich nicht. Es muss lustig sein.

taz: Was gibt dir einen Ick? (Ein Ick ist ein plötzliches Gefühl von Abneigung gegenüber dem Date; Anm. d. Red.)

Vici: Generell finde ich das Konzept von Icks fragwürdig. Ich habe auch Macken, die hat jede Person. Das Einzige, was mich wirklich zum Stutzen bringt, ist, wenn er mir sagt, er habe noch nie jemanden geliebt. Dann stimmt mit ihm etwas nicht, finde ich.

taz: Bei welchen Profilen würdest du direkt wegswipen? Wem gibst du direkt einen Korb?

Vici: Wenn sie oberkörperfreie Fotos im Profil haben oder aus dem Gym, oder Fußballbilder. Ich bin eine sehr supportive Person und dann sehe ich mich innerlich schon jedes Wochenende mit Trikot und Schild auf dem Fußballplatz. Da will ich mich selbst vor bewahren.

taz: Ab wann geht das erste Treffen?

Vici: Erst schreibe ich mit ihm ein paar Tage und telefoniere einmal mit ihm. Das ist mir total wichtig. Dann erst treffe ich die Person.

taz: Warum musst du vorher mit ihm telefonieren?

Vici: Damit ich ein gutes Gefühl bekomme. Ich muss so ’ne Vibes vorher spüren, sonst treffe ich die Person nicht. Ich muss die Person vorher schon ein bisschen gut finden.

taz: Was ist deine Intention?

Vici: Ich will ernsthaft eine Person kennenlernen.

taz: Geht das auf Dating-Apps überhaupt noch?

Vici: Ja. Ich glaube, die meisten suchen schon ernsthaft nach einer Beziehungsperson, nachdem sie sich einmal ausgetobt haben.

taz: Aber verhält sich die Mehrheit nicht ganz anders auf den Plattformen?

Vici: Ja. Viele benehmen sich nicht ihren Zielen entsprechend. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das strategisch ist, um die passende Person zu finden.

taz: Datest du nur Männer?

Vici: Ja.

taz: Meinst du, dass ist anstrengender oder nerviger als Frauen zu daten?

Vici: Nein. Ich höre von Personen in meinem Umfeld, dass Frauen sich oft genauso verhalten wie Männer beim Dating und alles lowkey halten wollen.

taz: Ist die Gen Z beziehungsunfähig?

Vici: Nein. Das hat nichts mit der Generation zu tun. Unsere Eltern haben sich in ihren 20ern auch ausgelebt.

taz: Kann man Leute eigentlich noch in real life kennenlernen?

Vici: Ja! Mein Traum ist es, jemanden im Supermarkt kennenzulernen.

taz: Wieso im Supermarkt?

Vici: Das ist so authentisch und alltagsnah. Da gehst du hin, wenn dir alles scheißegal ist. Du bist nicht aufgestylt. Wahrscheinlich bist du noch abgehetzt und genervt. Und dann spricht dich jemand an, das ist doch am schönsten.

Am taz lab diskutiert Vici mit Ena Soukou und Elli Edich über die Tücken und das Verhalten auf Dating-Plattformen um 15 Uhr auf der Pinken Bühne 2.