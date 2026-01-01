piwik no script img

Workshop zum Mitmachen Comic-Workshop mit Michel Esselbrügge

Probiere dich aus, lass deiner Kreativität freien Lauf und entdecke Comicschaffen unter professioneller Anleitung – ein Workshop mit Michel Esselbrügge auf der Buchmesse Leipzig.

Das Bild zeigt eine Comic-Zeichnung. Darauf zu sehen: ein Kind und ein Drache, die zeichnen.
Hier geht es um grenzenlose Fantasie und bunten Spaß! Foto: Michel Esselbrügge

In diesem Workshop lernen die Teilnehmer*innen die wichtigsten Grundlagen des Comiczeichnens kennen: Wie teilt man eine Seite auf? Wie denkt man sich eine Figur aus? Wie zeichnet man Sprechblasen, Gedankenblasen und effektvolle Soundwörter? Neben diesen handwerklichen Techniken geht es vor allem darum beim Zeichnen auch einmal die Kontrolle abzugeben.

Veranstaltungsinformationen

Wann: So., 22.03.2026

14 bis 16 Uhr

Wo: taz Studio in Halle 5 C500

Leipziger Buchmesse

Messe-Allee 1

04356 Leipzig

-----------------------------------------------------

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich

-----------------------------------------------------

Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein.

Denn Comics entstehen nicht nur durch Planung, sondern auch durch Unerwartetes und Zufälliges: Figuren entwickeln plötzlich einen eigenen Willen, Geschichten nehmen überraschende Wendungen. Und wenn weder Zeichner*in noch Figur weiterwissen, hilft manchmal ein Würfelwurf, um den nächsten Schritt zu finden.

Mit einer Mischung aus Intuition und klaren Regeln (die selbstverständlich auch gebrochen werden dürfen) entstehen gemeinsam kleine Geschichten, die sich entwickeln dürfen, statt durchgeplant zu sein.

🐾 Michel Esselbrügge lebt und arbeitet in Berlin, zeichnet Comics (Langfinger & Wackelzahn, Rotopol; Link in Bio, Webcomic) und leitet regelmäßig Workshops mit Kindern und Jugendlichen.

Literarischer Frühjahrsimpuls

Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen