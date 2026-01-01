Workshop zum Mitmachen : Comic-Workshop mit Michel Esselbrügge
Probiere dich aus, lass deiner Kreativität freien Lauf und entdecke Comicschaffen unter professioneller Anleitung – ein Workshop mit Michel Esselbrügge auf der Buchmesse Leipzig.
In diesem Workshop lernen die Teilnehmer*innen die wichtigsten Grundlagen des Comiczeichnens kennen: Wie teilt man eine Seite auf? Wie denkt man sich eine Figur aus? Wie zeichnet man Sprechblasen, Gedankenblasen und effektvolle Soundwörter? Neben diesen handwerklichen Techniken geht es vor allem darum beim Zeichnen auch einmal die Kontrolle abzugeben.
Wann: So., 22.03.2026
14 bis 16 Uhr
Wo: taz Studio in Halle 5 C500
Leipziger Buchmesse
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
-----------------------------------------------------
Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich
-----------------------------------------------------
Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein.
Denn Comics entstehen nicht nur durch Planung, sondern auch durch Unerwartetes und Zufälliges: Figuren entwickeln plötzlich einen eigenen Willen, Geschichten nehmen überraschende Wendungen. Und wenn weder Zeichner*in noch Figur weiterwissen, hilft manchmal ein Würfelwurf, um den nächsten Schritt zu finden.
Mit einer Mischung aus Intuition und klaren Regeln (die selbstverständlich auch gebrochen werden dürfen) entstehen gemeinsam kleine Geschichten, die sich entwickeln dürfen, statt durchgeplant zu sein.
🐾 Michel Esselbrügge lebt und arbeitet in Berlin, zeichnet Comics (Langfinger & Wackelzahn, Rotopol; Link in Bio, Webcomic) und leitet regelmäßig Workshops mit Kindern und Jugendlichen.
Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse