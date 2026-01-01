Workshop zum Mitmachen Comic-Workshop mit Michel Esselbrügge

In diesem Workshop lernen die Teilnehmer*innen die wichtigsten Grundlagen des Comiczeichnens kennen: Wie teilt man eine Seite auf? Wie denkt man sich eine Figur aus? Wie zeichnet man Sprechblasen, Gedankenblasen und effektvolle Soundwörter? Neben diesen handwerklichen Techniken geht es vor allem darum beim Zeichnen auch einmal die Kontrolle abzugeben.

Veranstaltungsinformationen Wann: So., 22.03.2026 14 bis 16 Uhr Wo: taz Studio in Halle 5 C500 Leipziger Buchmesse Messe-Allee 1 04356 Leipzig ----------------------------------------------------- Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich ----------------------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein.

Denn Comics entstehen nicht nur durch Planung, sondern auch durch Unerwartetes und Zufälliges: Figuren entwickeln plötzlich einen eigenen Willen, Geschichten nehmen überraschende Wendungen. Und wenn weder Zeichner*in noch Figur weiterwissen, hilft manchmal ein Würfelwurf, um den nächsten Schritt zu finden.

Mit einer Mischung aus Intuition und klaren Regeln (die selbstverständlich auch gebrochen werden dürfen) entstehen gemeinsam kleine Geschichten, die sich entwickeln dürfen, statt durchgeplant zu sein.

🐾 Michel Esselbrügge lebt und arbeitet in Berlin, zeichnet Comics (Langfinger & Wackelzahn, Rotopol; Link in Bio, Webcomic) und leitet regelmäßig Workshops mit Kindern und Jugendlichen.